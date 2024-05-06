Жара выше 30 градусов ожидается в Шымкенте на этой неделе

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней - в городе прогнозируют жару до 32 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

6 мая в Шымкенте обещают дождь. Температура в среднем составит плюс 18 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 25 градусов, но ночью температура опустится до плюс 10 градусов. Скорость ветра составит 3,6 м/с.

7 мая ожидается погода без осадков. Температура составит около плюс 20 градусов. Максимальная температура составит плюс 27 градусов, а минимальная – плюс 15 градусов. Скорость ветра составит до 3,0 м/с.

8 мая будет облачно. Средняя температура – плюс 24 градуса. Днем температура поднимется до плюс 30 градусов, а ночью – опустится до плюс 17 градусов. Скорость ветра составит 4,1 м/с.

9 мая в Шымкенте синоптики обещают дождь. Температура в среднем – плюс 23 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 32 градусов, а опуститься может до плюс 15 градусов. Скорость ветра будет равняться 8,3 м/с.

10 мая снова будет идти дождь. Среднесуточная температура – плюс 16 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 20 градусов, а ночью похолодает до плюс 13 градусов. Скорость ветра составит 4,7 м/с.

11 мая вновь обещают дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 15 градусов. Максимальная температура составит плюс 19 градусов, минимальная – плюс 12 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 3,0 м/с.

12 мая, по прогнозам синоптиков, ожидается погода без осадков. Средняя температура составит плюс 19 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 25 градусов, но ночью похолодает до плюс 11 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.