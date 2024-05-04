Как отметят День Победы в Алматы

Опубликован список торжественных мероприятий, которые пройдут в Алматы в честь празднования Дня Победы, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы.

Как сообщили в акимате Алматы, 9 мая в 09:30 в рамках празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, состоится возложение цветов к Мемориалу Славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев.

Ветераны ВОВ примут участие в этой торжественной церемонии.

В 10:00 на площади парка пройдет праздничный концерт, посвященный Дню Победы. Казахстанские артисты исполнят фронтовые песни и мелодии послевоенных лет.

"Возложения цветов к памятникам и мемориалам пройдут по всему городу. Почетными гостями станут ветераны, труженики тыла, общественные деятели и военнослужащие.

Аким города Алматы, его заместители и районные акимы поздравят на дому ветеранов войны и тружеников тыла, которые в силу возраста не смогут посетить памятные акции", - сообщили в акимате.

Также был опубликован список мероприятий по районам города.

Алатауский район:

7 мая в 11:00 - возложение цветов к памятнику "Ер есімі – Ел есінде" перед районным акиматом. В 12:00 – концерт в Атлетической деревне, выставка рисунков и рукоделия;

8 мая - праздничные мероприятия в учреждениях образования и поздравления ветеранов на дому.

Алмалинский район:

С 6 по 8 мая - поздравления участников ВОВ с оркестром на дому;

9 мая в 12:00 - концертная программа на Арбате.

Медеуский район:

8 мая с 09:00 - выход мобильного музыкального оркестра к ветеранам;

9 мая в 12:30 - праздничная программа в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев.

Ауэзовский район:

9 мая в 11:00 - праздничный концерт в парке Family Park.

Жетысуский район:

9 мая в 11:00 - концертная программа в парке "Гульдер", полевая кухня.

Наурызбайский район:

8 мая в 09:30 церемония возложения цветов и поздравление ветеранов;

9 мая в 11:00 в амфитеатре мкрн Шугыла 347 состоится концерт, военный рукопашный бой и выставка вооружений.

Турксибский район:

6 мая - церемония возложения цветов к стелам и мемориалам;

9 мая - в парке им. С. Сейфуллина состоится концерт с участием художественных коллективов и театрализованное представление.

Бостандыкский район:

9 мая в 11:00 - праздничный концерт в Парке Первого Президента РК.

Напомним, ранее в Министерстве обороны РК заявили, что на майские праздники в Казахстане не будут проводиться военные парады. В ведомстве также озвучили причины.

В прошлом году Министерство обороны также отменяло военные парады на майские праздники, связав это с экономией средств.

Не было парада и в 2022 году. Тогда ведомство отменило проведение парада в честь Дня Победы и 30-летия ВС РК также из соображений экономии.

Также в акиматах Астаны и Алматы сообщали, по сколько получат ветераны в этих мегаполисах на День Победы. К слову, суммарно в двух крупнейших городах Казахстана остался 51 ветеран ВОВ.

В этом году на майские праздники казахстанцы отдохнут три дня подряд - 7,8 и 9 мая.

Согласно закону "О праздниках в РК", День защитника Отечества, 7 мая, а также День Победы, 9 мая, являются государственными праздниками.

Государственные праздники – праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.