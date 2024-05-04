Как отметят День Победы в Алматы
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Опубликован список торжественных мероприятий, которые пройдут в Алматы в честь празднования Дня Победы, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы.
Как сообщили в акимате Алматы, 9 мая в 09:30 в рамках празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, состоится возложение цветов к Мемориалу Славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев.
Ветераны ВОВ примут участие в этой торжественной церемонии.
В 10:00 на площади парка пройдет праздничный концерт, посвященный Дню Победы. Казахстанские артисты исполнят фронтовые песни и мелодии послевоенных лет.
"Возложения цветов к памятникам и мемориалам пройдут по всему городу. Почетными гостями станут ветераны, труженики тыла, общественные деятели и военнослужащие.
Аким города Алматы, его заместители и районные акимы поздравят на дому ветеранов войны и тружеников тыла, которые в силу возраста не смогут посетить памятные акции", - сообщили в акимате.
Также был опубликован список мероприятий по районам города.
Алатауский район:
- 7 мая в 11:00 - возложение цветов к памятнику "Ер есімі – Ел есінде" перед районным акиматом. В 12:00 – концерт в Атлетической деревне, выставка рисунков и рукоделия;
- 8 мая - праздничные мероприятия в учреждениях образования и поздравления ветеранов на дому.
Алмалинский район:
- С 6 по 8 мая - поздравления участников ВОВ с оркестром на дому;
- 9 мая в 12:00 - концертная программа на Арбате.
Медеуский район:
- 8 мая с 09:00 - выход мобильного музыкального оркестра к ветеранам;
- 9 мая в 12:30 - праздничная программа в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев.
Ауэзовский район:
- 9 мая в 11:00 - праздничный концерт в парке Family Park.
Жетысуский район:
- 9 мая в 11:00 - концертная программа в парке "Гульдер", полевая кухня.
Наурызбайский район:
- 8 мая в 09:30 церемония возложения цветов и поздравление ветеранов;
- 9 мая в 11:00 в амфитеатре мкрн Шугыла 347 состоится концерт, военный рукопашный бой и выставка вооружений.
Турксибский район:
- 6 мая - церемония возложения цветов к стелам и мемориалам;
- 9 мая - в парке им. С. Сейфуллина состоится концерт с участием художественных коллективов и театрализованное представление.
Бостандыкский район:
- 9 мая в 11:00 - праздничный концерт в Парке Первого Президента РК.
Напомним, ранее в Министерстве обороны РК заявили, что на майские праздники в Казахстане не будут проводиться военные парады. В ведомстве также озвучили причины.
В прошлом году Министерство обороны также отменяло военные парады на майские праздники, связав это с экономией средств.
Не было парада и в 2022 году. Тогда ведомство отменило проведение парада в честь Дня Победы и 30-летия ВС РК также из соображений экономии.
Также в акиматах Астаны и Алматы сообщали, по сколько получат ветераны в этих мегаполисах на День Победы. К слову, суммарно в двух крупнейших городах Казахстана остался 51 ветеран ВОВ.
В этом году на майские праздники казахстанцы отдохнут три дня подряд - 7,8 и 9 мая.
Согласно закону "О праздниках в РК", День защитника Отечества, 7 мая, а также День Победы, 9 мая, являются государственными праздниками.
Государственные праздники – праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2096135-kak-otmetyat-9-maya-v-almaty/