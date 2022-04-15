Отмену военного парада объяснили в Минобороны Казахстана

Иллюстративное фото: официальный сайт Министерства обороны Казахстана

В Министерстве обороны Казахстана объяснили, почему в этом году решили не проводить военный парад в честь Дня Победы и 30-летия, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Проведение военного парада в Казахстане в 2022 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач.

В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана, выполнение задач по обеспечению охраны и обороны государственных и военных объектов", – сообщили в ведомстве.

Напомним, что в последний раз мощь казахстанской армии демонстрировали в 2018 году. В 2019 году проведение парада заменили масштабными учениями "Айбалта 2019", которые прошли на полигоне "Каратал".

В 2020 и в 2021 годах парад в честь 7 мая был отменен из-за пандемии коронавируса.

Ранее в Минобороны сообщали, что в этом году вместо парада в стране пройдут различные военно-патриотические мероприятия, которые будут направлены на повышение имиджа и престижа воинской службы – уроки мужества, дни открытых дверей и праздничные концерты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1965213-otmenu-voennogo-parada-obyasnili-v-minoborony-kazahstana/