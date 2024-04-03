Будут ли военные парады на 7 и 9 мая в Казахстане, ответили в Минобороны

В Министерстве обороны заявили, что на майские праздники в Казахстане не будут проводиться военные парады. В ведомстве также озвучили причины, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Проведение военного парада в Казахстане в 2024 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач.

В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана", — сообщили в пресс-службе Минобороны.

В ведомстве уточнили, что проведение военного парада не планируется как 7 мая (День защитника Отечества), так и 9 мая (День Победы).

Напомним, в прошлом году Министерство обороны также отменяло военные парады на майские праздники, связав это с экономией средств.

Не было парада и в 2022 году. Тогда ведомство отменило проведение парада в честь Дня Победы и 30-летия ВС РК также из соображений экономии.

Стоит отметить, что в последний раз мощь казахстанской армии показазывали в 2018 году. В 2019 году проведение парада заменили масштабными учениями "Айбалта 2019", которые прошли на полигоне "Каратал".

В них приняли участие более 8 тыс. военнослужащих, полторы тысячи единиц наземной и более полусотни единиц воздушной техники.