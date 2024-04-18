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Выходной день официально перенесут на майские праздники в Казахстане

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Ветер колышет цветы
Весна. Иллюстративное фото: Kathleen Lally / EyeEm / Getty Images

Выходной день на майские праздники в Казахстане официально перенесут с 4 на 8 мая. Соответствующий приказ подписали в Минтруда и соцзащиты населения, передает NUR.KZ.

"В соответствии с пунктом 3 статьи 85 Трудового кодекса Республики Казахстан в целях рационального использования рабочего времени приказываю:

Перенести день отдыха с субботы 4 мая 2024 года на среду 8 мая 2024 года", – говорится в тексте документа.

Официально подписан документ был вчера, а сегодня, 18 апреля, он появился на сайте МТСЗН.

Напомним, ранее в министерстве уже сообщали о планах по переносу выходного дня.

Таким образом, суббота, 4 мая будет рабочим днем, а затем казахстанцы смогут отдохнуть три дня подряд – 7, 8 и 9 мая.

Ранее в акимате Астаны и Алматы сообщали, по сколько получат ветераны в этих мегаполисах на День Победы. К слову, суммарно в двух крупнейших городах Казахстана остался 51 ветеран ВОВ.

Также в начале апреля мы писали о том, будут ли в этом году в Казахстане проводиться парады на 7 и 9 мая. Тогда в Минобороны сообщали, что таких мероприятий не запланировано из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач.

Согласно закону "О праздниках в РК", День защитника Отечества, 7 мая, а также День Победы, 9 мая, являются государственным праздником.

Государственные праздники – праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2087000-vyhodnoy-ofitsialno-perenesut-na-mayskie-prazdniki/

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