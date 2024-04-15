Сколько получат ветераны ВОВ в Алматы и Астане ко Дню Победы в этом году

В Астане и Алматы на сегодняшний день суммарно проживает 51 ветеран ВОВ. Как сообщили представители акиматов обоих мегаполисов, этом году к 9 мая им выплатят по 2 млн тенге, передает NUR.KZ.

По данным пресс-службы акимата Алматы, депутаты маслихата единогласно поддержали инициативу акима Ерболата Досаева о повышении размера единовременной выплаты ветеранам ВОВ к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне до 2 миллионов тенге.

Ранее ежегодно ко Дню Победы ветеранам оказывалась единовременная социальная выплата в размере 1 миллиона тенге. При этом в прошлом году к этой сумме добавили еще по 500 тыс. тенге.

"По поручению акима города Алматы мы вносим решение об увеличении единовременной социальной помощи на 1 миллион тенге. В совокупности в текущем году ветераны могут получить единовременную помощь в размере 2 миллионов тенге", – заявил глава Управления занятости и социальных программ Алматы Бауржан Жаубасов.

На сегодняшний день в Алматы проживают 44 ветерана ВОВ.

По данным ведомства, выплата будет производиться районными акиматами города без истребования заявлений согласно предоставленным спискам НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан по городу Алматы на счета в банках второго уровня.

Также об увеличении выплат сообщили и в пресс-службе акимата Астаны – в столице сейчас живут 7 ветеранов Великой Отечественной войны.

"По решению акимата Астаны сумма выплат ветеранам ВОВ к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне увеличена в два раза. Таким образом, ветераны ВОВ получат по 2 миллиона тенге", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что выплаты получат:

ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, (кроме участников и инвалидов ЧАЭС)(военнослужащие, проходившие службу в период ВОВ, лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашисткой Германии, граждане, работавшие в период блокады в городе Ленинград, несовершеннолетние узники концлагерей, военнослужащие, ставшие лицами с инвалидностью вследствие ранения, лица, которым инвалидность установлена вследствие катастрофы на радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения, ядерных испытаний, и их дети, инвалидность которых генетически связана с радиационным облучением одного из родителей) – в размере 45 МРП (166 140 тенге);

ветераны боевых действий на территории других государств (кроме ветеранов боевых действий в Афганистане)(военнослужащие, выполнявшие задачи на таджикско-афганском участке, в международной миротворческой операции в Ираке), в урегулировании межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе) – 45 МРП (166 140 тенге);

другие лица, на которых распространяется действие Закона РК "О ветеранах" (труженики тыла, семьи погибших военнослужащих, супруга (супруг) умершего инвалида ВОВ – в размере 15 МРП (55 380 тенге).

В прошлом году всем ветеранам ВОВ в Казахстане была положена единовременная выплата в размере не менее 1,5 млн тенге.

Отмечалось, что за все время ВОВ из Казахстана на фронт ушло более 1,2 млн человек, а порядка 500 человек стали Героями Советского Союза.

Также в начале апреля мы писали о том, будут ли в этом году в Казахстане проводиться парады на 7 и 9 мая. В Минобороны сообщали, что таких мероприятий не запланировано из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач.