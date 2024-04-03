Численность населения изменилась в Казахстане. По состоянию на 1 марта 2024 года в стране проживал 20 075 271 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Как сообщили в Бюро национальной статистики Казахстана, по состоянию на 1 марта 2024 года в Казахстане проживал 20 075 271 человек. При этом численность населения по состоянию на 1 января этого года составляла 20 033 546 человек.

Общий прирост населения составил 41 725 человек.

Самый высокий прирост населения зафиксирован в Астане – 14 561 человек. За столицей следует Алматы, где прирост составил 12 529 человек. В Шымкенте численность населения выросла на 7 355 человек.

Городское население выросло на 43 849 человек. По состоянию на 1 марта среди казахстанцев было 12 494 853 городских жителей. 1 января в городах проживало 12 451 004 казахстанцев.

Численность сельского населения сократилась на 2 124 человек. 1 марта в селах проживали 7 580 418 человек. 1 января численность сельского населения составляла 7 582 542 человек.

"Численность населения – это число людей, постоянно проживающих на данной территории страны в определенный момент времени.

Текущие оценки численности населения рассчитываются на основании итогов последней переписи населения, к которым ежегодно/ежемесячно прибавляются числа родившихся и прибывших на постоянное место жительство на данную территорию и вычитаются числа умерших и выбывших на постоянное место жительство с данной территории", – заявили в Бюро нацстатистики.

Напомним, в начале марта Бюро нацстатики делилось данными о численности населения по состоянию на 1 февраля 2024 года.

Тогда заявлялось, что на 1 февраля в Казахстане проживало 20 053 665 человек.

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16 ноября 2023 года президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев со знаковым событием: численность населения страны достигла 20 миллионов человек.

Произошло это, как выяснилось, 14 ноября в 08:10 – 20-миллионными жителями оказались сразу пять детей.

О том, как велись подсчеты для определения 20-миллионных жителей Казахстана, рассказывал замглавы Бюро национальной статистики.

В феврале зампремьера Казахстана Тамара Дуйсенова заявила, что население Казахстана достигнет 27,6 млн человек к 2050 году.