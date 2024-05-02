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"Абсолютно не согласен": Касымбек – о проблеме ливневок в Астане

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Ливневая канализация
Ливневая канализация. Иллюстративное фото: pexels.com

В четверг, 2 мая, аким Астаны Женис Касымбек провел встречу с населением района Алматы. Там он, в числе прочего, высказался о ливневой системе города, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время встречи астанчане напомнили акиму, что еще в 2023 году президент поручил ему за год решить проблему с ливневками.

"Год прошел… недавно в кулуарах вы сказали, что мы не "поплывем" в этом году, выделили 1,5 млрд до 2026 года на ремонт и строительство ливневых канализаций, – но вопрос не решился, ситуация не улучшилась", – заявили горожане.

Но Женис Касымбек с доводами жителей Астаны не согласился.

"Я с этим абсолютно не согласен. Были дожди, весна, и у нас паводкоопасная ситуация была – мы прошли достаточно стабильно и спокойно. Один участок, на котором была проблема, в течение суток полностью ликвидировали – это несданный участок, там идет активное строительство", – заявил аким.

Он заверил, что все проблемные вопросы столицы постепенно решаются.

"В прошлом году у нас были проблемы по улицам Момышулы, Петрова, в районе "Евразии" – все эти вопросы решены", – сказал аким, подчеркнув, что количество таких проблемных участков с каждым годом становится все меньше. "Три дня идет дождь – и вы не видите же таких проблем?" – указал на события последних дней Касымбек.

По его словам, ситуация может обостриться в период сильных дождей.

"Когда идут залповые дожди, паводковые воды, после длительного снегопада какие-то вопросы – участки такие появляться будут.

В этом году мы за зиму вывезли почти в два раза больше снега, чем обычно: 7,2 кубометра снега было вывезено. В прошлом году – 4,2 – это почти на 3 млн кубометров больше.

За счет этого, я считаю, что весной мы, в каком-то смысле, достаточно стабильно прошли паводковый период", – резюмировал аким города Женис Касымбек.

Также во время встречи с населением аким ответил, могут ли астанчанам вернуть отопление в жилые дома, а также рассказал, зачем столице еще один новый район и когда он будет создан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2094992-absolyutno-ne-soglasen-kasymbek-o-probleme-livnevok-v-astane/

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