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Подтопления в Астане: директора Elorda eco system сняли с должности

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Тимур Шоданов
Тимур Шоданов. Фото: elordaecosystem.kz

Директор Elorda eco system Тимур Шоданов освобожден от должности за ненадлежащую работу систем ливневой канализации и допущенные подтопления, сообщается на официальном сайте акимата Астаны.

В акимате сообщили, что за ненадлежащую работу систем ливневой канализации и допущенные подтопления на некоторых участках освобожден от должности директор "Elorda eco system" Тимур Шоданов.

"Перед управлением топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства и Elorda eco system поставлена задача провести соответствующие мероприятия в целях обеспечения отвода поверхностных стоков: прочистка коллекторов и дождеприемников, пропарка труб, увеличение объема мощности сети ливневой канализации и др.", - говорится в сообщении акимата города.

Как отметили власти столицы, в 2023 году планируется построить 2,5 км магистральных сетей ливневой канализации для отвода поверхностных стоков.

Отметим, что в минувшее воскресенье, 6 августа, в столице прошел сильный дождь с градом, из-за чего улицы Астаны затопило водой. Кадрами последствий непогоды астанчане поделились в соцсетях.

МЧС вчера сообщило, что из-за обильных осадков произошло подтопление открытой территории проезжей части по проспекту Момышулы от проспекта Кошкарбаева до улицы Токпанова. Работы по откачке вод вели не только коммунальные службы, но и пожарно-насосные станции ДЧС Астаны.

Стоит напомнить, что ранее астанчан предупреждали об ухудшении погоды - синоптики прогнозировали дождь, грозу и усиление ветра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2031555-direktora-elorda-eco-system-snyali-s-dolzhnosti-za-nenadlezhaschuyu-rabotu-sistem-livnevoy-kanalizatsii/

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