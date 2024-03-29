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Почему затопило один из главных проспектов Астаны, объяснили в акимате

Опубликовано:

Потоп в Астане
Потоп в Астане. Иллюстративное фото: t.me/astana_newss

В акимате Астаны объяснили, почему затопило проспект Туран - в ведомстве заявили, что ситуация сейчас находится под контролем, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщается на Instagram-странице столичного акимата, из-за незаконных врезок со стороны частных застройщиков перегружается работа канализационного коллектора по проспекту Туран, что приводит его к переполнению. В том числе, в канализацию выбрасываются бытовые вещи, стройматериалы, это также приводит к неисправности насосной системы и очистных сооружений. "Данный объект был построен 16 лет назад. Сейчас на перекрестке проспектов Туран и Улы дала работают более 20 единиц спецтехники. Ситуация находится под контролем", - говорится в сообщении. Кроме того, в акимате напомнили, что ранее в районе проспекта Туран началось строительство еще одного магистрального канализационного коллектора.

"Его протяженность составит 8 км, что больше протяженности существующего коллектора. Полное завершение магистрального канализационного коллектора планируется завершить осенью текущего года", - заверили в ведомстве.

Отмечается, что часть работ уже завершена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2075082-pochemu-zatopilo-odin-iz-glavnyh-prospektov-astany-obyasnili-v-akimate/

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