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Могут ли астанчанам вернуть отопление на фоне холодов, ответил Касымбек

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Кот лежит на радиаторе отопления
Радиатор отопления. Иллюстративное фото: pixabay.com

Аким Астаны на встрече с жителями района Алматы рассказал, могут ли в городе на фоне холодов включить отопление, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе встречи жители столицы пожаловались на холод в квартирах: по их словам, виной тому – резкое похолодание на улице.

В связи с этим назрел вопрос, могут ли вернуть тепло в жилые дома.

"Нет, мы на следующей неделе ожидаем (температуру в районе – прим. ред.) +20°C, поэтому о каком отоплении обратно (возвращении отопления в дома – прим. ред.) мы можем говорить?

Неделю назад такие же были запросы – чтобы отключили отопление… ну, такая погода у нас", – заявил в ответ Женис Касымбек.

Также во время встречи с населением аким высказался о ливневой системе города, а также рассказал, зачем столице еще один новый район и когда он будет создан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2094986-mogut-li-astanchanam-vernut-otoplenie-na-fone-holodov-otvetil-kasymbek/

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