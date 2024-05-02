Могут ли астанчанам вернуть отопление на фоне холодов, ответил Касымбек

Аким Астаны на встрече с жителями района Алматы рассказал, могут ли в городе на фоне холодов включить отопление, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе встречи жители столицы пожаловались на холод в квартирах: по их словам, виной тому – резкое похолодание на улице.

В связи с этим назрел вопрос, могут ли вернуть тепло в жилые дома.

"Нет, мы на следующей неделе ожидаем (температуру в районе – прим. ред.) +20°C, поэтому о каком отоплении обратно (возвращении отопления в дома – прим. ред.) мы можем говорить?

Неделю назад такие же были запросы – чтобы отключили отопление… ну, такая погода у нас", – заявил в ответ Женис Касымбек.

Также во время встречи с населением аким высказался о ливневой системе города, а также рассказал, зачем столице еще один новый район и когда он будет создан.