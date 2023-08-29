Почему Астана уходит под воду во время дождей, рассказал Касымбек

Последствия ливня в Астане. Фото: акимат Астаны

Астана периодически уходит под воду – во время проливных дождей некоторые улицы города полностью затапливает. Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал, почему это происходит и какие меры предпринимаются, чтобы избежать подтоплений.

Аким рассказал, что сегодня во время объезда посетил ряд очистных сооружений. По его словам, подтопления происходят, потому что на некоторых участках недостаточно мощностей очистных сооружений. В пример он привел ситуацию с проспектом Улы дала.

"Один из основных проблемных участков, который уходит под воду при дождях, – проспект Улы дала. Здесь очистные сооружения были построены еще 14 лет назад. Нынешней мощности недостаточно. На данный момент разрабатываем проектно-сметную документацию. Действующие очистные сооружения "III - 3" будем расширять", – написал аким.

Касымбек отметил, что реализация проекта позволит устранить подтопления не только по проспекту Улы дала, но и в новых строящихся районах.

"Кроме того, работы также будут проведены по насосным станциям №1/ №2 на участке улицы Калдаякова (район Алматы). Здесь проведена очистка коллектора. Он был заилен на 90%. Также будут проведены работы по доукомплектации насосного оборудования КНС-1, КНС-2; комплексному обследованию отводящего коллектора", – сообщил глава города.

По его словам, реализация этого проекта также позволит предотвратить подтопления улиц Калдаякова, Панфилова, Нажимеденова.

"Работы по строительству сетей ливневой канализации и очистных сооружений будем проводить на системном уровне. Ранее удалось решить проблему с подтоплениями более чем на 200 проблемных участках", – подчеркнул аким Астаны.

По его словам, в текущем году в Астане планируется построить 2,5 км магистральных сетей ливневой канализации для отвода поверхностных стоков.

Кроме того, аким рассказал, что для системного развития дорожно-транспортной сети в столице строятся и проектируются мосты, транспортные развязки, улицы.

"Движение по мосту по проспекту Тауелсиздик обеспечим до конца текущего года. Данный мост позволит значительно разгрузить движение на дорогах: обеспечить дополнительную связь проспекта Тауелсиздик, района нового ЖД вокзала, проспекта Кошкарбаева, улицы Нажимеденова, района мечети Хазрет Султан, улиц Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, проспекта Момышулы с левобережьем и других.

В следующем году планируем приступить к строительству моста через реку Есиль по улице Кенесары (в районе университета КазГЮУ)", – поделился планами Женис Касымбек.

Напомним, несколько дней назад в Астане прошел сильный ливень, затопивший за короткое время несколько улиц. Жители столицы делились в соцсетях кадрами потопа. В акимате столицы отмечали, что в связи с залповыми ливнями по городу было задействовано более 100 единиц техники: ассенизаторские машины и мотопомпы.

Позже аким Астаны Женис Касымбек извинился перед жителями города за подтопленные улицы.

"Мне самому неудобно, я жителям за доставленные неудобства приношу извинения. Мы предметно занимаемся этим. Проблемы есть. Сейчас, к сожалению, коллеги строители умудряются в канализацию мусор выкидывать. Поэтому работаем", – заявил тогда аким.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034342-pochemu-astana-uhodit-pod-vodu-vo-vremya-dozhdey-rasskazal-kasymbek/