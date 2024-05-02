Зачем Астане новый район и когда он будет создан, рассказал Касымбек

Аким Астаны Женис Касымбек подтвердил, что в течение года в столице будет создан новый район. Однако название и границы будут еще обсуждаться с общественностью, передает корреспондент NUR.KZ.

"В течение этого года будет создан новый район. Но, предварительно, мы должны подробнейшим образом с общественностью района обсудить - границы, возможные названия и так далее. Сейчас конкретно не смогу сказать по названию. Это все в дальнейшем подлежит обсуждению с общественностью района. Но в течение этого года мы планируем эту работу завершить.

Почему это происходит? Район активно растет, уже порядка 400 тыс. жителей, и, по нормативам, мы должны создавать новую административную единицу, потому что требуются дополнительные полицейские участковые, социальные работники, которые будут обслуживать новое население района. Делиться будет пропорционально, количество жителей двух районов будет примерно одинаковое", – рассказал аким Астаны Женис Касымбек.

Также сегодня аким столицы анонсировал повышение стоимости проезда в Астане - с 90 тенге до 110 тенге.

Напомним, ранее председатель столичного маслихата Ерлан Каналимов инициировал создание нового, шестого района в Астане. Причиной он назвал сильную нагрузку на акимат района Алматы.

Позже стало известно, что район Алматы собираются поделить надвое. Соответствующий законопроект опубликовали на сайте "Открытые НПА" – его обсуждение продлится до 14 мая.

Напомним, в январе прошлого года в Астане официально обозначили границы на тот момент недавно созданного района Нура – они составили 19 336 гектаров. Перед этим его создание одобрили в ономастической комиссии.

По информации на сайте столичного акимата, на данный момент в Астане имеются пять районов: