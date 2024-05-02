"Можно сравнять с терроризмом": депутат о нападениях на водителей автобусов в Казахстане

Депутат мажилиса Магеррам Магеррамов затронул вопрос безопасности граждан в общественном транспорте. В пример он привел случай нападения на водителя в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат мажилиса Магеррам Магеррамов в своем запросе на имя вице-премьер-министра Романа Скляра указал на необходимость обеспечения безопасности и охраны жизни казахстанцев в общественном транспорте.

В пример он привел недавний случай в Алматы, когда мужчина напал на водителя автобуса. В результате этого погибли трое людей, четверо пострадали. Среди погибших - многодетная супружеская пара, после смерти которых остались сиротами малолетние дети.

"Совершенные в общественном транспорте преступления против лица, управляющего данным транспортом, - по уровню общественной опасности можно сравнять с актом терроризма. Ведь если результатом совершенного преступления будет смерть водителя автобуса при управлении общественным транспортом, неминуемо повлечет смерть не только присутствующих в автобусе лиц, но и лиц, участвующих в дорожном движении, с которыми вероятно могут возникнуть столкновения", - заявил мажилисмен.

По его словам, имеющиеся порядки перевозок наших граждан в общественном транспорте абсолютно небезопасны.

Он поинтересовался, чем обосновано решение об исключении постоянных контролеров из общественного транспорта и будут ли правительством приняты необходимые реформы и переоборудования автобусов для полного изолирования водителей общественного транспорта.

Напомним, в марте в Атырау напали на водителя автобуса - кадры появились в соцсетях. Полиция задержала нападавшего.

В апреле в Алматы очевидцы засняли на видео конфликт пассажира и водителя общественного транспорта.

А на прошлой неделе алматинский суд вынес приговор Дархану Ахметжанову - его приговорили к 8 годам лишения свободы за нападение на водителя автобуса. Трагедия произошла 22 декабря - на проспекте Райымбека неуправляемый автобус въехал в толпу. Позже в полиции сообщили, что пассажир ударил водителя-женщину, после чего та потеряла сознание и управление над транспортом. В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке. Погибли три человека.