На водителя автобуса напали в Алматы (видео)
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В Алматы полицейские задержали мужчину, которого подозревают в нападении на водителя автобуса. Конфликт сняли на видео другие пассажиры, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Как сообщается на официальном медиапортале Polisia.kz, инцидент произошел в Бостандыкском районе примерно в 8 часов утра.
По информации правоохранителей, 38-летний пассажир автобуса 98-го маршрута из хулиганских побуждений, особо дерзко нарушая общественный порядок, выражающее явное неуважение к обществу, нанес телесные повреждения водителю автобуса.
"Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Назначена экспертиза.
В свое оправдание злоумышленник сообщил, что, опаздывая на работу, попросил водителя поехать быстрее. Однако по этой причине произошел конфликт", — сообщил начальник управления полиции Бостандыкского района Дидар Аханов.
Сам задержанный заявил, что уже принес извинения водителю автобуса и тот его простил.
Напомним, 22 декабря 2023 года на проспекте Райымбека в Алматы неуправляемый автобус въехал в толпу.
Позже в полиции сообщили, что пассажир автобуса ударил водителя-женщину, после чего та потеряла сознание и управление над транспортом. В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке. Погибли три человека.
В середине марта в южной столице начался судебный процесс по этому делу. На скамье подсудимых - мужчина, ударившей водителя. Его обвиняют по двум статьям – 293 УК "Хулиганство" и 351 "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".
Добавим, что, согласно статье 293 УК РК, хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, наказывается:
- либо штрафом в размере 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге),
- либо исправительными работами в том же размере,
- либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов,
- либо ограничением свободы на срок до двух лет,
- либо лишением свободы на тот же срок.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2082932-na-voditelya-avtobusa-napali-v-almaty/