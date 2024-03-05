На водителя автобуса напали в Атырау (видео)
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Мужчина напал с кулаками на водителя автобуса в Атырау. Кадры с места событий разлетелись в местных пабликах. Инцидент прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.
Видео появилось в паблике atyrauoil.official в Instagram.
По словам автора, пассажир хотел проехать "зайцем" в общественном транспорте и напал на водителя с кулаками, когда тот потребовал оплатить проезд.
Отмечается, что в момент нападения автобус не двигался.
Также сообщается, что в результате нападения водитель автобуса получил травму челюсти и глаза.
Автор указал, что нападавший убежал с места событий.
В пресс-службе ДП Атырауской области сообщили корреспонденту NUR.KZ, что подозреваемый был задержан. Подробности по данному факту пообещали озвучить позже.
Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!
Напомним, что похожий случай произошел в Алматы. 22 декабря на проспекте Райымбека в южной столице неуправляемый автобус въехал в толпу.
Позже в полиции сообщили, что пассажир автобуса ударил водителя-женщину, после чего та потеряла сознание и управление над транспортом.
В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке, из-за чего погибли три человека.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2064678-na-voditelya-avtobusa-napali-v-atyrau/