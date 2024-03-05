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На водителя автобуса напали в Атырау (видео)

Опубликовано:

Драка в автобусе
Драка. Кадр из видео с места событий: instagram.com/atyrauoil.official

Мужчина напал с кулаками на водителя автобуса в Атырау. Кадры с места событий разлетелись в местных пабликах. Инцидент прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Видео появилось в паблике atyrauoil.official в Instagram.

По словам автора, пассажир хотел проехать "зайцем" в общественном транспорте и напал на водителя с кулаками, когда тот потребовал оплатить проезд.

Отмечается, что в момент нападения автобус не двигался.

Также сообщается, что в результате нападения водитель автобуса получил травму челюсти и глаза.

Автор указал, что нападавший убежал с места событий.

В пресс-службе ДП Атырауской области сообщили корреспонденту NUR.KZ, что подозреваемый был задержан. Подробности по данному факту пообещали озвучить позже.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, что похожий случай произошел в Алматы. 22 декабря на проспекте Райымбека в южной столице неуправляемый автобус въехал в толпу.

Позже в полиции сообщили, что пассажир автобуса ударил водителя-женщину, после чего та потеряла сознание и управление над транспортом.

В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке, из-за чего погибли три человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2064678-na-voditelya-avtobusa-napali-v-atyrau/

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