На водителя автобуса напали в Атырау (видео)

Мужчина напал с кулаками на водителя автобуса в Атырау. Кадры с места событий разлетелись в местных пабликах. Инцидент прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Видео появилось в паблике atyrauoil.official в Instagram.

По словам автора, пассажир хотел проехать "зайцем" в общественном транспорте и напал на водителя с кулаками, когда тот потребовал оплатить проезд.

Отмечается, что в момент нападения автобус не двигался.

Также сообщается, что в результате нападения водитель автобуса получил травму челюсти и глаза.

Автор указал, что нападавший убежал с места событий.

В пресс-службе ДП Атырауской области сообщили корреспонденту NUR.KZ, что подозреваемый был задержан. Подробности по данному факту пообещали озвучить позже.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, что похожий случай произошел в Алматы. 22 декабря на проспекте Райымбека в южной столице неуправляемый автобус въехал в толпу.

Позже в полиции сообщили, что пассажир автобуса ударил водителя-женщину, после чего та потеряла сознание и управление над транспортом.

В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке, из-за чего погибли три человека.