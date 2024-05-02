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Могут ли повысить тарифы на электроэнергию в Казахстане, рассказали в Минэнерго

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ЛЭП на фоне неба
ЛЭП. Иллюстративное фото: pixabay.com

Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов в кулуарах сената рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на электроэнергию, передает корреспондент NUR.KZ.

Сунгат Есимханов напомнил, что тарифы утверждают в Комитете естественных монополий.

"Мы утверждаем только тарифы на электростанциях. Их повысили с 1 января, поэтому в ближайшее время на электрических станциях увеличение тарифа на электроэнергию не ожидается", - заверил он.

При этом по его словам, у властей есть возможность принять чрезвычайные регулирующие меры в случае резкого роста цен на уголь.

Напомним, ранее мы рассказывали, что за последний месяц электроэнергия в Казахстане подорожала почти на 6%. В годовом разрезе рост цен составил сразу 26,1%. Тарифы за год не выросли лишь в одной области страны.

При этом в начале 2024 года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев указал на вероятность повторного повышения тарифов на электроэнергию в Казахстане.

В том же месяце стало известно, что в Астане с февраля может подорожать электричество. ТОО "Астанаэнергосбыт" планирует поднять цены на электроэнергию на 30%.

В декабре 2023 года в Минэнерго сообщили, что с 2024 года в Казахстане могут повысить тарифы на электроэнергию – 24 энергопроизводящие организации подали заявки на корректировку предельного тарифа.

Также эксперты высказывали мнение, будут ли казахстанцы платить больше за свет из-за перехода на единый часовой пояс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2094728-mogut-li-povysit-tarify-na-elektroenergiyu-v-kazahstane-rasskazali-v-minenergo/

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