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Электроэнергия сильно подорожала в Казахстане

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Горящая лампочка
Электричество. Иллюстративное фото: pixabay.com

Всего за месяц электроэнергия в Казахстане подорожала почти на 6%. В годовом разрезе рост цен составил сразу 26,1%. Тарифы за год не выросли лишь в одной области страны. Подробности читайте на NUR.KZ.

Годовая инфляция в Казахстане снижается – по итогам марта она опустилась до 9,1%, однако сфера платных услуг является исключением. За год цены здесь выросли на 13,2%. Особенно отличились коммунальные услуги, которые подорожали намного сильнее.

Отдельно стоит отметить рост тарифов на электроэнергию. Согласно данным портала EnergyProm, только по итогам марта в среднем по стране они выросли на 5,9% за месяц.

Сильнее всего месячный рост цен ощутили жители Северо-Казахстанской области, где подорожание составило сразу 20%.

Следом идут Восточно-Казахстанская область (19,8%) и область Абай (19,7%). Отметились Павлодарская (19%) и Алматинская (17,9%) области, а также Алматы (10,3%). В остальных регионах цены остались такими же, как и месяц назад.

Однако в годовом разрезе ситуация другая – тарифы выросли сразу на 26,1%. Особенно сильный рост зафиксирован в Атырауской области – сразу на 68,2% за год. Также заметным подорожанием отличились Павлодарская и Восточно-Казахстанская области – на 48,5% и 44,5% соответственно.

В области Абай цены выросли на 44,3% за год, а в Северо-Казахстанской области – на 37%. В Алматы зафиксирован рост на 30,5%, в Шымкенте – на 29,6%, а в Астане – лишь на 7,6%.

Область Ұлытау стала единственным регионом, где тарифы остались на уровне марта 2023 года.

Рост тарифов на электроэнергию в Казахстане
Рост тарифов. Инфографика: energyprom.kz

Напомним, текущий рост тарифов происходит в рамках программы "Тарифы в обмен на инвестиции". Поставщикам разрешили повышать цены, но взамен они обязаны будут вкладываться в инфраструктуру страны, а также повышать зарплаты своим работникам.

По данным аналитиков, за январь-февраль текущего года инвестиции в основной капитал в сфере производства, передачи и распределения электроэнергии достигли 51 млрд тенге, что сразу на 25,8% больше, чем было годом ранее.

Таким образом, возросшие расходы населения на коммунальные услуги должны в итоге способствовать развитию этой сферы и улучшить ее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2079614-elektroenergiya-silno-podorozhala-v-kazahstane/

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