Рост цен на конину: на сколько казы и жая подорожали в Казахстане

По итогам февраля конина в Казахстане подорожала на 4,3% за год. Стали дороже и традиционные казахские блюда из этого мяса – казы и жая. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане по состоянию на 1 февраля 2024 год, по данным портала EnergyProm, насчитывалось 4,2 млн голов лошадей – это на 9,4% больше, чем было годом ранее.

Однако производство конины заметно уменьшилось. За январь в стране было произведено 281 тонн свежей конины и мяса животных семейства лошадиных, что сразу на 7,3% меньше, чем было в прошлом году. При этом выпуск мороженого мяса составил всего 8 тонн против 13 тонн годом ранее.

На этом фоне растут и цены. Так, конина в целом по итогам февраля подорожала на 4,3% за год. Ее производные, то есть любимые многими казахстанцами казы и жая выросли в цене на 4,8% и 2,5% соответственно.

Сильнее всего конина подорожала в Павлодарской области – сразу на 10,8% за год. Также отметились Акмолинская и Мангистауская области с приростом в 9,8% и 9,6% соответственно.

В Алматы цены выросли на 4,5%, в Астане – всего на 0,7%, а Шымкент оказался единственным регионом, в котором конина за год стала дешевле – на 4,6%.

Рост цен на конину. Инфографика: energyprom.kz

Напомним, в Казахстане дорожает не только конина, но и другое мясо – в среднем на 5-9% в зависимости от сорта. А ранее мы подробно рассчитали, на сколько стало дороже обходиться казахстанцам приготовление национального блюда бешбармак.