Средний возраст матери новорожденного в Казахстане назвали аналитики

В прошлом году в Казахстане родилось более 380 тысяч детей. При этом средний возраст матери составил 29,7 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на Бюро национальной статистики.

На сайте Бюро нацстатистики говорится, что за 12 месяцев в Казахстане родилось 388,4 тыс. детей (403,8 тыс. - в 2022 году), из них 51,6% – мальчики, 48,4% – девочки. 230,3 тыс. детей или 59% из общего числа родившихся появились на свет в городской местности, остальные 158 тыс. детей – 41% в сельской.

Общий коэффициент рождаемости в 2023 году составил 19,52 на 1000 человек. Наибольшие уровни рождаемости отмечены в Мангистауской (26,74 человек на 1000 населения), Туркестанской (26,18) областях и Шымкенте (25,70).

Основные доли рождений приходятся на женщин в возрасте 25-29 лет и составляют 29%, в возрасте 30-34 лет – 26%. Женщины до 20 лет в прошлом году родили 12,6 тыс. детей, старше 50 лет – 96 детей.

Так, средний возраст матери в 2023 году составил 29,7 лет.

Суммарный коэффициент рождаемости (число детей рожденных в среднем одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода (15-49 лет) в 2023 году по Казахстану составил 2,96, в городской местности – 2,63, сельской - 3,59.

Среди регионов наиболее высокий уровень СКР зафиксирован в Туркестанской (4,39), Мангистауской (3,99) областях, а наиболее низкий уровень – Северо-Казахстанской области (1,82).

23% родившихся детей были вторыми по очередности в семье – 90,7 тыс. детей, восьмым ребенком в семье стало более тысячи детей.

За этот же год число появившихся на свет двойняшек составило 4 075, тройняшек – 48, четверняшек - 1.

Недавно аналитики назвали средний возраст жениха и невесты - большинству мужчин, вступивших в брак в 2023 году, было от 20 до 39 лет (85%), большинству женщин – от 18 до 34 лет (82%). Чаще всего узами брака себя связывали жители Астаны, меньше всего – в Туркестанской области.

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А аналитики подсчитали средний возраст казахстанских министров - он составил почти 50 лет.

Добавим также, что 16 ноября 2023 года в численность населения в нашей стране достигла 20 млн человек.