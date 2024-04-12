Средний возраст жениха и невесты в Казахстане назвали аналитики

В прошлом году, согласно статистике, охотнее всего женились и выходили замуж жители Астаны, меньше всего – в Туркестанской области, передает NUR.KZ со ссылкой на Data Hub.

Согласно данным Бюро нацстатистики, приведенным в Telegram-канале Первого кредитного бюро Data Hub, по итогам 2023 года жители Астаны превзошли остальные регионы Казахстана по числу заключенных браков на 1000 человек населения – 7,46. Прямо противоположный пример – Туркестанская область. Тут коэффициент брачности оказался самым низким по страны и составил всего 5,55.

Также авторы приводят еще ряд интересных фактов. Например, в 8 из 10 случаев казахстанцы вступают в брак впервые. При этом средний возраст жениха составляет 27,8 лет, невесты – 25,2 года. Вдобавок 41% последних имеет высшее образование, в то время как доля женихов, окончивших вуз, несколько ниже – 39%.

Что касается возрастных диапазонов, то большинству мужчин, вступивших в брак в 2023 году, было от 20 до 39 лет (85%), большинству женщин – от 18 до 34 лет (82%).

При этом почти каждая пятая новая семья, создаваемая в Казахстане, является межнациональной.

Чаще всего заключать брак казахстанцы предпочитают в июне и августе, меньше всего – в январе и феврале.

Отметим, что в 2023 году жители нашей страны заключили 120,9 тыс. браков – это был новый антирекорд. Аналитики отмечали, что показатель находился на минимуме за последние 19 лет.

Наряду с этим сообщалось, что женщины вступают в брак охотнее мужчин, однако последние с возрастом женятся чаще. В ноябре прошлого года Казахстан вошел в топ-20 стран мира по количеству разводов.

Кроме того, по подсчетам аналитиков, в августе в Казахстане наблюдалось наибольшее количество случаев заключения брака, а разводиться граждане предпочитали в мае.