На сколько увеличилось население Казахстана за первый месяц 2024 года

Численность населения Казахстана увеличилась по состоянию на 1 февраля 2024 года. Общий прирост населения составил 20 119 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на Бюро нацстатистики.

Согласно последним данным Бюро национальной статистики Казахстана, по состоянию на 1 февраля 2024 года, численность населения Казахстана составляет 20 053 665 человек.

Общий прирост населения составил 20 119 человек, естественный прирост - 20 322. Сальдо миграции составило -203. По состоянию на 1 января 2024 года в Казахстане проживало 20 033 546 человек.

Отметим, что в некоторых регионах наблюдается отрицательный рост численности населения. В частности, в области Абай, Акмолинской области, области Жетiсу, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях и в области Ұлытау.

При этом общий прирост населения столицы составил 7 509 человек. 1 января в Астане проживало 1 430 136 человек, а 1 февраля уже 1 437 645.

В Алматы в настоящий момент проживает 2 234 963 человека. Общий прирост в южной столице составил 6 448 человек. По состоянию на 1 января тут проживало 2 228 515 человек.

Общий прирост городского населения составил 22 654 человек. В городах проживают 12 473 658 казахстанцев.

Отток жителей из сельских населенных пунктов составил 2 535 человек. Сейчас в селе проживают 7 580 007 человек.

Как отмечают в Бюро нацстатистики, численность населения – это число людей, постоянно проживающих на данной территории страны в определенный момент времени.

"Текущие оценки численности населения рассчитываются на основании итогов последней переписи населения.

К ним которым ежегодно/ежемесячно прибавляются числа родившихся и прибывших на постоянное место жительство на данную территорию и вычитаются числа умерших и выбывших на постоянное место жительство с данной территории", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее мы сообщали, на сколько увеличилась численность населения Казахстана за 2023 год.

16 ноября 2023 года президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев со знаковым событием: численность населения страны достигла 20 миллионов человек.

Произошло это, как выяснилось, 14 ноября в 08:10 – 20-миллионными жителями оказались сразу пять детей.

О том, как велись подсчеты для определения 20-миллионных жителей Казахстана, рассказывал замглавы Бюро национальной статистики.

В декабре прошлого года президент РК заявил, что увеличение численности населения придаст дополнительный импульс развитию нашего государства и возвысит его статус.

В феврале зампремьера Казахстана Тамара Дуйсенова заявила, что население Казахстана достигнет 27,6 млн человек к 2050 году.