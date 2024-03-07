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Сколько женщин проживают в Казахстане, рассказали в Бюро нацстатистики

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Пешеходы переходят дорогу в Алматы
Алматинцы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Поздравления с Международным женским днем завтра получат 10 260 057 казахстанок. Именно столько девочек, девушек и женщин проживают в нашей стране, передает NUR.KZ со ссылкой на Бюро нацстатистики.

Как сообщили в Бюро национальной статистики, на сегодняшний день 10 260 057 человек от общей численности населения Казахстана составляют женщины.

Больше всего девочек, девушек и женщин проживает в Алматы – 1 196 450 человек, на втором месте находится Туркестанская область – 1 049 866 человек, замыкает тройку Алматинская область – 766 092 женщин.

"На сегодня 63,6% женщин проживает в городской местности, 36,3% – в сельской", сообщили в Бюро национальной статистики.

Статистика женщин по возрастной категории:

  • до 18 лет 3,3 млн человек;
  • от 18 до 60 лет – 5,3 млн человек;
  • от 60 и выше – 1,6 млн человек.

Завтра, 8 марта, Казахстан будет отмечать Международный женский день.

В нашей стране он отмечается как государственный праздник, и празднования проходят на высоком уровне. Проводятся торжественные государственные мероприятия для женщин-тружениц, многодетных матерей, оказывается адресная благотворительная помощь женщинам, оказавшимся в трудных жизненных обстоятельствах.

В связи с празднованием Международного женского дня казахстанцев ждет дополнительный выходной в пятницу, 8 марта.

Напомним, ранее мы также рассказывали, на сколько увеличилось население Казахстана за первый месяц 2024 года.

Кроме того, 16 ноября 2023 года президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев со знаковым событием: численность населения страны достигла 20 миллионов человек.

В феврале зампремьера Казахстана Тамара Дуйсенова заявила, что население Казахстана достигнет 27,6 млн человек к 2050 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2065065-skolko-zhenschin-prozhivayut-v-kazahstane-rasskazali-v-byuro-natsstatistiki/

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