Токаев наградил учителей и других деятелей Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев вручил награды казахстанским учителям, главам национальных объединений, ученым и другим деятелям, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в Telegram-канале Акорды, указом президента Казахстана за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами, а также развитие государственного языка:

Орденом "Достық" ІІ степени награждена учитель школы №2 имени Кайырбекова Астаны Шнайдер Елизавета Александровна;

Орденом "Ел бірлігі" – председатель объединения "Рада украинцев Казахстана" Тимощенко Юрий Евгениевич, государственный и общественный деятель Ахмадиев Мурат Абдуреимович, заместитель председателя Ассоциации этнокультурных объединений узбеков Казахстана "Дустлик" Шарипов Хасан Халматович;

Токаев на церемонии вручения. Фото: t.me/aqorda_resmi

Вручение наград. Фото: t.me/aqorda_resmi

Медалью "Ерен еңбегі үшін" награждены преподаватель Степногорской детско-юношеской спортивной школы Дураченко Николай Николаевич, учитель Атырауской городской школы-гимназии №3 Любина Татьяна Нестеровна;

Президент с одной из обладательниц наград. Фото: t.me/aqorda_resmi

Фото: t.me/aqorda_resmi

️Медалью "Шапағат" отмечены обжигальщик Цинкового завода Усть-Каменогорского металлургического комплекса Панасюк Сергей Александрович, аккомпаниатор Казахского музыкально-драматического театра имени Кожамкулова области Ұлытау Побединский Аркадий Николаевич, командир отделения Национальной гвардии РК Пономаренко Кирилл Алексеевич, учитель общеобразовательной школы села Арайлы Акмолинской области Ирубаева Анастасия Валерьевна;

Благодарность президента объявлена председателю научно-экспертной группы Ассамблеи народа Казахстана Восточно-Казахстанской области Краснобаевой Нелли Леонидовне, руководителю представительства "Ассамблея жастары" в Карагандинской области Урмашову Александру Николаевичу, руководителю учреждения "Қоғамдық келісім" области Жетісу Усановой Руфине Касымовне.

Напомним, что сегодня глава государства выступил на ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана. Токаев высказался о текущей ситуации с паводками и заявил, что после их окончания некоторые села Казахстана будут перемещены в другие места. Рассказал о будущих планах властей и поручил построить два десятка новых водохранилищ по стране.

Кроме того, Токаев запретил чиновникам перепоручать своим заместителям участие в мероприятиях АНК и пообещал жестко пресекать попытки расколоть общество.