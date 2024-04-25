Жестко пресекать попытки расколоть общество призвал Токаев

Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании XXXIIІ сессии АНК "Единство. Созидание. Прогресс", призвал казахстанцев не допускать раскола общества, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Власть будет предпринимать меры для обеспечения спокойствия и безопасности народа. Всяческие спекуляции и инсинуации, от кого бы они ни исходили, получат мощный общественный отпор и адекватную реакцию правоохранительных органов.

Необходимо жестко пресекать любые попытки расколоть наше общество. Вовлечение наших сограждан в чужие информационные войны, пропаганда ненависти несут серьезные риски для стабильности нашей страны и согласия в обществе", - отметил Токаев.

Он призвал каждого казахстанца четко следовать букве и духу Конституции, провозглашающей равные права и свободы для всех граждан.

По словам президента, важно всегда и во всем соблюдать закон и порядок, словом и делом обеспечивать верховенство права.

"Наша задача – укреплять в обществе взаимное уважение и доверие, искать новые объединительные принципы и установки в противовес религиозным, региональным или социально-экономическим различиям. Деятельность Ассамблеи на этом важном и сложном направлении имеет особое значение", - заключил Токаев.

Отметим, на фоне сложной ситуации в Казахстане с паводками в Сети стало распространяться много фейков и активизировались мошенники, которые пытаются нажиться на общей беде.

Ранее в МВД предупреждали казахстанцев, что каждая третья просьба о помощи пострадавшим от наводнений - мошеннический фейк. Полицейские призвали граждан быть осторожными и проверять достоверность любой информации, касающейся финансовых вопросов.

Помимо этого, злоумышленники от имени Минтруда рассылают сообщения о "выплатах пострадавшим". К сообщению прикреплена ссылка, которая ведет на фишинговый сайт. В министерстве предупредили казахстанцев, что вопросами выплат занимаются акиматы.

На прошлой неделе заместитель главы кабмина Канат Бозумбаев напомнил об уголовной ответственности за распространение фейков, создающих панику в период паводков. Он отмечал, что фейки, заполонившие Казнет, осложняют работу людей, ведущих борьбу со стихией.