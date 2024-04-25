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Почему жители пригорода Алматы получают некачественные комуслуги, рассказали в прокуратуре

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Из крана бежит вода
Кран. Иллюстративное фото: Freepik

Прокуроры будут контролировать тарифы на комуслуги и возьмутся за теневых самовольных монополистов в пригороде Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Алматинской области.

Как сообщили в прокуратуре Алматинской области, более 180 тысяч абонентов в Илийском, Карасайском и Талгарском районах получают некачественные услуги по водоснабжению и электроснабжению от 92 самовольных монополистов и 244 бесхозных трансформаторов.

"Такие данные установлены прокуратурой области на первом этапе исполнения поручения главы государства по модернизации инженерные сети и улучшению качества и надежности коммунальных услуг для граждан и бизнеса. Данная проблема является системной и накоплена годами", - говорится в сообщении.

Основной причиной проблемы назвали хаотичную застройку вокруг Алматы.

"Предприимчивые граждане начали протягивать коммуникационные сети и самовольно устанавливать тарифы без утверждения в антимонопольном органе.

Многие граждане подключены к брошенным бесхозным сетям, которые не ремонтируются и не модернизируются годами.

Жители области оплачивают тарифы, установленные самовольными монополистами, и получают электроэнергию из ветхих трансформаторов, требующих ремонта", - заявили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что для решения этих проблем прокуратура области совместно с акиматом и уполномоченными органами инициировала проект "Выведение из "тени" самовольных монополистов".

По данным прокуратуры области, это позволит урегулировать тарифы, отремонтировать и модернизировать сети, обеспечить поступление налогов в бюджет и улучшить качество получаемых услуг для граждан.

Напомним, в феврале столичный ДКРЕМ отреагировал на возмущения астанчан касательно завышенных цен на тепло и свет и прокомментировал тарифы на коммунальные услуги.

Также зимой экс-глава МНЭ Алибек Куантыров на брифинге правительства рассказал, на какие коммунальные услуги и на сколько повысятся тарифы в 2024 году.

Осенью прошло года мы также писали о том, в каком регионе Казахстана сильнее всего выросли цены на коммунальные услуги.

Тогда сообщалось, что в столице холодная подорожала на 15,7%, водоотведение - на 15,5%, электроэнергия - на 7,6%, а газоснабжение - на 8%. Тарифы на центральное отопление остались без изменений.

Напомним, в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции" поставщики коммунальных услуг могут увеличить цены, но обязаны будут привести в порядок инфраструктуру и улучшить условия труда своих сотрудников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2091077-pochemu-zhiteli-prigoroda-almaty-poluchayut-nekachestvennye-komuslugi-rasskazali-v-prokurature/

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