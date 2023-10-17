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В каком регионе Казахстана сильнее всего выросли цены на коммунальные услуги

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Деньги лежат на квитанции
Квитанция и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Стоимость коммунальных услуг растет в Казахстане. Водоотведение сильнее всего подорожало в Карагандинской области, а отопление – в Жамбылской. Подробнее о росте тарифов узнали журналисты NUR.KZ.

Несмотря на тот факт, что инфляция в Казахстане замедляется (11,8% по итогам сентября), некоторые секторы экономики продолжают дорожать. Особенно это касается сферы коммунальных услуг, стоимость которых заметно увеличилась в связи с запуском программы "Тариф в обмен на инвестиции".

Так, согласно данным Национального банка РК, в среднем по республике тарифы на холодную воду по итогам сентября выросли на 15,1% с начала года. Водоотведение подорожало на 23,9%, электроэнергия – на 10,3%, газоснабжение – на 8,8%, центральное отопление – на 8,6%, а горячая вода – на 11,7%.

При этом в каждом секторе есть свои области-рекордсмены. Так, например, тарифы на холодную воду сильнее всего выросли в области Абай – сразу на 28,2% с января по сентябрь 2023 года.

Карагандинская область поставила рекорд по росту цен на услуги водоотведения – сразу 78,5%. Там же был зафиксирован самый сильный рост тарифов на электроэнергию и газоснабжение – на 31% и 35,1% соответственно.

Центральное отопление сильнее всего подорожало в Жамбылской области (на 38,2%), а область Ұлытау отличилась ростом цен на горячую воду (на 31%).

В Алматы холодная вода подорожала на 15,5% с начала года, водоотведение – на 15%, электроэнергия – на 16,1%, газоснабжение – на 6,1%, центральное отопление – на 10%, а горячая вода – на 17,6%. Стоит отметить, что некоторые категории алматинцев в связи с ростом тарифов могут получить денежную компенсацию.

Астана отметилась снижением цен на горячую воду (на 4%). При этом холодная подорожала на 15,7%, водоотведение – на 15,5%, электроэнергия – на 7,6%, а газоснабжение – на 8%. Тарифы на центральное отопление остались без изменений.

В Шымкенте тарифы на холодную воду незначительно снизились (на 0,1% с начала года), на горячую остались без изменений, а остальные сферы подорожали: водоотведение (на 30,5%), электроэнергия (на 13,1%), газоснабжение (на 9,6%) и центральное отопление (на 11%).

Также было зафиксировано снижение тарифов на горячую воду (на 7,9% с начала года) в Актюбинской области и в Кызылординской – на холодную (на 0,1%).

Рост цен на коммунальныек услуги с начала года
Рост цен на коммунальныек услуги с начала года. Инфографика: Национальный банк РК

Отметим, что в сентябре текущего года рост тарифов на регулируемые коммунальные услуги продолжился – в среднем на 0,4%. По сравнению с августом темпы сильно замедлились – тогда был зафиксирован рост в 6,1% за месяц.

Напомним, в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции" поставщики коммунальных услуг могут увеличить цены, но обязаны будут привести в порядок инфраструктуру и улучшить условия труда своих сотрудников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2041276-v-kakom-regione-kazahstana-silnee-vsego-vyrosli-tseny-na-kommunalnye-uslugi/

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