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Где в Казахстане еще не пройден пик паводков, сообщили в Минводных ресурсов

Опубликовано:

Паводки в Костанайской области
Паводки в Костанайской области. Фото: Акорда

В Министерстве водных ресурсов и ирригации рассказали о ситуации на водохранилищах по стране. Сообщается, что пик паводков не пройден в ВКО и ЗКО. В свои дома вернулись более 24 тыс. человек.

В Министерстве водных ресурсов и ирригации рассказали, о ситуации на водохранилищах Казахстана. Информация приведена в официальном Telegram-канале ведомства.

Так, в Акмолинской области Астанинское и Селетинское водохранилища полны на 100%. Оба объекта работают в штатном режиме.

В Северо-Казахстанской области 2 крупных водохранилища полны на 100%, половодье продолжается. Высота перелива через гребень плотины Сергеевского водохранилища составляет 3,6 метров.

К этому часу уровень реки Есиль в черте Петропавловска – 1270 см, за сутки он снизился на 4 см. Обстановка в регионе остается напряженной.

В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 97%. Оба объекта работают в штатном режиме.

В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет около 81%.

В области Абай Шульбинское водохранилище наполнено на 63%. В регионе продолжается период половодья. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу, продолжаются природоохранные попуски. Водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме.

В Западно-Казахстанской области среднее наполнение четырех крупных водохранилищ составляет 86%. Все они работают в штатном режиме.

В Карагандинской области 3 крупных водохранилища полны на 98,5%. Все они также работают в штатном режиме.

В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. Оба объекта работают в штатном режиме.

Во всех регионах, кроме ВКО и ЗКО, пик паводков пройден. На водохранилищах продолжаются круглосуточные дежурства и мониторинг водохозяйственной обстановки.

Тем временем стали известны данные о паводковой ситуации на 16:00 22 апреля, сообщается в Telegram-канале МЧС.

Так, в свои дома вернулись 24 496 казахстанцев. В эвакопунктах остаются 8 850 человек, из них 3 840 детей. 

Откачано свыше 11,5 млн кубометров талой воды, проведена укладка 5,3 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала. Отведена и откачана вода из 4 608 жилых домов и 2 774 дворовых территорий.

Ранее сегодня в МЧС Казахстана сообщали, что, по состоянию на утро понедельника, в свои дома уже вернулись больше 23 тыс. человек. Работы по ликвидации паводка и оказанию помощи населению продолжаются в Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

В ЗКО уровень воды реки Жайык превысил критический уровень на 7 см, но опасности для Уральска нет, рассказали в областном ДЧС.

Вчера представители Министерства по ЧС обратились к казахстанцам с призывом - граждан просят быть предельно внимательными, неукоснительно соблюдать меры безопасности в паводковый период.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2089106-gde-v-kazahstane-esche-ne-proyden-pik-pavodkov-soobschili-v-minvody/

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