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"Это незаконно": депутаты высказались об азартных играх в TikTok

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Онлайн-казино
Онлайн-казино. Көрнекі фото: SolStock / Getty Images

Депутат Елнур Бейсенбаев на пленарном заседании палаты высказался об организаторах азартных игр в соцсетях и о запрете их трансляции. В частности, речь шла о TikTok, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Елнур Бейсенбаев представил проект закона по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности.

"Все эти игры в TikTok устраиваются казахстанцами. Это запрещено. Предусмотрена законодательная ответственность до 2 лет лишения свободы, а также колоссальные штрафы. Это надо довести до народа.

Все эти картежники, которые сидят в TikTok, должны понимать, что их нужно заблокировать и эта деятельность незаконна", — сказал он.

Мажилисмена поддержала депутат Ирина Смирнова.

"В социальной сети TikTok в последнее время активизировались онлайн-трансляции азартных игр. В основном, участникам предлагают сыграть в карты на деньги, в кубики, онлайн-рулетку или поставить ставку. Причем платежи и выдача выигрыша осуществляются через онлайн-переводы.

Организаторы этих онлайн-игр остаются безнаказанными, компетентные органы им никак не препятствуют. Хочу отметить, что основные пользователи TikTok — это молодежь и дети. Мы обязаны защитить их от трансляции азартных игр", — сказала она.

Вице-министр культуры и информации Канат Искаков отметил, что сейчас ведомством ведется сотрудничество с онлайн-платформами, в частности с TikTok.

"Действительно, в последние годы у нас резко увеличилось число онлайн-казино и онлайн-лотерей, которые разыгрываются не только посредством сайтов, но и посредством онлайн- платформ. И наши граждане, к сожалению, очень часто попадают в эти алгоритмы, где происходит отъем финансов и денег.

Эти игры — они действительно полностью противозаконны и не соответствуют политике самой онлайн-платформы. Поскольку в прямом смысле это мошенничество. И здесь администрация онлайн-платформ в этом отношении содействует", — подчеркнул спикер.

Напомним, сегодня депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты одобрили в первом чтении проект закона по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности. Сообщается, что документ был инициирован депутатами парламента РК в рамках реализации поручения главы государства по усилению борьбы с игровой зависимостью среди населения.

Стоит отметить, что 15 марта на заседании Национального курултая Касым-Жомарт Токаев высказался о проблеме лудомании. Он заявил, что правительству нужно утвердить план борьбы с этой проблемой в Казахстане.

В июне прошлого года о ситуации с лудоманией говорили в МВД. Экс-глава ведомства Марат Ахметжанов отмечал, что расходы казахстанцев на азартные игры продолжают расти.

Между тем летом прошлого года в Шымкенте выявили факт организации незаконного игорного бизнеса через TikTok. В этом подозревали 28-летнего молодого человека, который, по данным полиции, который заработал за месяц 15 млн тенге на стримах в TikTok.

Также в прошлом году двух алматинцев осудили за трансляцию азартных игр в TikTok. В АФМ тогда сообщали, что в результате анализа сети было установлено более 100 аккаунтов, транслирующих игры онлайн.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2089160-eto-nezakonno-deputaty-vyskazalis-ob-azartnyh-igrah-v-tiktok/

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