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Мужчину едва не унесло течением при паводке в Уральске (видео)

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Мужчину уносит течением
Мужчину уносит течением. Кадр из видео: t.me/qumash_kz

В соцсетях появился ролик, на котором видно, как мужчину уносит течением в одном из подтопленных районов Уральска. В оперштабе сообщили, что горожанина спасли, передает NUR.KZ.

Пугающие кадры опубликовали новостные Telegram-каналы. На кадрах видно, как сильным течением уносит взрослого мужчину.

В официальном Instagram-аккаунте оперативного штаба ЗКО прокомментировали ролик.

"Автор сказал, что никакой помощи от властей нет. Но это не соответствует действительности.

Утопающего в воде жителя спас младший сержант полиции Бирлесов Амиржан, наш сотрудник. Кроме того, к нему на помощь пришли сотрудники национальный гвардии, волонтеры, и сотрудники департамента по борьбе с чрезвычайными ситуациями", - говорится в сообщении.

В оперштабе напомнили также, что за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного или специального государственного органа казахстанцам грозит штраф в 30 МРП или административный арест до 15 суток.

"Со дня угрозы наводнения полиция, правоохранители, военные, солдаты Национальной гвардии и сотрудники чрезвычайных ситуации неоднократно предупреждали граждан в зонах, подверженных наводнениям, а также предупреждали гражданина, который чуть не утонул. Не рискуйте своей жизнью и жизнью родных", - обратились к казахстанцам в оперативном штабе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2088623-muzhchinu-edva-ne-uneslo-techeniem-pri-pavodke-v-uralske-video/

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