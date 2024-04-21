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Напугавший астанчан ночной гул объяснили в акимате

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Астана
Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Накануне вечером неизвестный гул привел в замешательство жителей Астаны. Позже ночные звуки, напугавшие астанчан, объяснили в пресс-службе акимата города, передает NUR.KZ.

В Сети жители Астаны накануне вечером начали распространять аудиозапись с гулом, которая встревожили горожан. Судя по комментариям неравнодушных астанчан, гул стоял, преимущественно, на правом берегу столицы.

"Сиреноголовый", "Жутко", "Как будто над головой вертолет пролетает", "Гул какой-то", "Да, звук в районе Евразии/Рахмета", — пишут комментаторы.

В акимате Астаны поспешили успокоить горожан, объяснив происхождение звука.

"По завершению отопительного сезона ежегодно производится продувка систем теплоэлектроцентралей. Так, к примеру, на ТЭЦ-2 была произведена такая продувка системы. Этот технологический процесс необходим для функционирования станции", — сообщили в городском акимате.

В феврале на странный шум жаловались и алматинцы. Отмечалось, что громкие рычащие звуки были слышны под утро. Ситуацию разъяснили в пресс-службе АО "Алматинские электрические станции".

Как выяснилось, сработала технологическая защита, вследствие чего некоторые жители близлежащих домов Алматы могли услышать шум. Отмечается, что при работе автоматических защит котла – это стандартная ситуация.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2088365-napugavshiy-astanchan-nochnoy-gul-obyasnili-v-akimate/

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