Отопительный сезон завершается в Астане

С сегодняшнего дня в Астане официально завершается отопительный сезон в связи с установившейся теплой погодой, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

"В связи с установлением благоприятных погодных условий, акиматом города принято решение об окончании отопительного сезона с 19 апреля", — говорится в сообщении горакимата в Instagram-аккаунте.

Ранее в акимате поясняли, что отключение произведут, когда среднесуточная температура наружного воздуха будет удерживаться на отметке +10 градусов на протяжении 5 суток.

Двумя днями ранее поэтапное отключение отопления началось в южной столице — Алматы. Сообщалось, что сначала отключать будут административные здания, учебные заведения, объекты культуры, а уже затем — жилые дома и соцобъекты.

Стоит отметить, что в начале апреля, выступая на заседании правительства, премьер-министр Казахстана заявил об особом спросе с местных властей в предстоящем отопительном сезоне.

"Министерствам энергетики и промышленности совместно с акиматами в текущем году обеспечить выполнение в полном объеме запланированных ремонтных работ на ТЭЦ и тепло-, водо- и электросетях. Все графики должны четко соблюдаться. За следующий отопительный сезон с акимов будет спрос особый", – заявил Олжас Бектенов.

Между тем по данным синоптиков, в большинстве областей Казахстана на предстоящих выходных сохранится погода без осадков, в некоторых регионах ожидается до 32 градусов тепла.