Странный звук посреди ночи напугал алматинцев: специалисты объяснили причину (видео)
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Жители Алматы пожаловались на странный шум около 5 утра. Что это было, объяснили представители АО "Алматинские электрические станции", передает NUR.KZ.
В Сети появились сообщения от жителей южной столицы. Они сообщали, что под утро услышали громкие рычащие звуки.
Соответствующие ролики в числе прочих опубликовал Instagram-паблик kris_p_almata.
Ситуацию разъяснили в пресс-службе АО "Алматинские электрические станции".
"В 04:40 утра 9 февраля сработала технологическая защита, вследствие чего некоторые жители близлежащих домов могли услышать шум. При работе автоматических защит котла – это стандартная ситуация. Добавим, что это не повлияло на поставку тепла потребителям", – заявили представители компании.
По информации на официальном сайте организации, АО "Алматинские электрические станции" (АО "АлЭС") – это энергопроизводящая организация, осуществляющая деятельность по производству тепла и электроэнергии в городе Алматы и Алматинской области.
АО "АлЭС" обеспечивает электроэнергией и теплом население, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, является субъектом естественной монополии по производству тепловой энергии.
В организационную структуру АО "АлЭС" входят 8 производственных подразделений:
- ТЭЦ-1 имени Б. Оразбаева – производство электрической и тепловой энергии;
- ТЭЦ-2 имени А.Жакутова – производство электрической и тепловой энергии;
- ТЭЦ-3 – производство электрической и тепловой энергии;
- Капшагайская ГЭС имени Ш.Чокина – производство электрической энергии;
- Каскад ГЭС – производство электрической энергии;
- Западный тепловой комплекс (ЗТК) – производство тепловой энергии;
- Производственно-ремонтное предприятие "Энергоремонт" (ПРП) – ремонт оборудования АО "АлЭС";
- Центр приема и выгрузки топлива (ЦПВТ) – прием и выгрузка топлива для энергоисточников АО "АлЭС".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060107-almatintsy-uslyshali-strannyy-shum-posredi-nochi/