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Странный звук посреди ночи напугал алматинцев: специалисты объяснили причину (видео)

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Вид на город Алматы
Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Жители Алматы пожаловались на странный шум около 5 утра. Что это было, объяснили представители АО "Алматинские электрические станции", передает NUR.KZ.

В Сети появились сообщения от жителей южной столицы. Они сообщали, что под утро услышали громкие рычащие звуки.

Соответствующие ролики в числе прочих опубликовал Instagram-паблик kris_p_almata.

Ситуацию разъяснили в пресс-службе АО "Алматинские электрические станции".

"В 04:40 утра 9 февраля сработала технологическая защита, вследствие чего некоторые жители близлежащих домов могли услышать шум. При работе автоматических защит котла – это стандартная ситуация. Добавим, что это не повлияло на поставку тепла потребителям", – заявили представители компании.

По информации на официальном сайте организации, АО "Алматинские электрические станции" (АО "АлЭС") – это энергопроизводящая организация, осуществляющая деятельность по производству тепла и электроэнергии в городе Алматы и Алматинской области.

АО "АлЭС" обеспечивает электроэнергией и теплом население, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, является субъектом естественной монополии по производству тепловой энергии.

В организационную структуру АО "АлЭС" входят 8 производственных подразделений:

  • ТЭЦ-1 имени Б. Оразбаева – производство электрической и тепловой энергии;
  • ТЭЦ-2 имени А.Жакутова – производство электрической и тепловой энергии;
  • ТЭЦ-3 – производство электрической и тепловой энергии;
  • Капшагайская ГЭС имени Ш.Чокина – производство электрической энергии;
  • Каскад ГЭС – производство электрической энергии;
  • Западный тепловой комплекс (ЗТК) – производство тепловой энергии;
  • Производственно-ремонтное предприятие "Энергоремонт" (ПРП) – ремонт оборудования АО "АлЭС";
  • Центр приема и выгрузки топлива (ЦПВТ) – прием и выгрузка топлива для энергоисточников АО "АлЭС".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060107-almatintsy-uslyshali-strannyy-shum-posredi-nochi/

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