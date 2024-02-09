Странный звук посреди ночи напугал алматинцев: специалисты объяснили причину (видео)

Жители Алматы пожаловались на странный шум около 5 утра. Что это было, объяснили представители АО "Алматинские электрические станции", передает NUR.KZ.

В Сети появились сообщения от жителей южной столицы. Они сообщали, что под утро услышали громкие рычащие звуки.

Соответствующие ролики в числе прочих опубликовал Instagram-паблик kris_p_almata.

Ситуацию разъяснили в пресс-службе АО "Алматинские электрические станции".

"В 04:40 утра 9 февраля сработала технологическая защита, вследствие чего некоторые жители близлежащих домов могли услышать шум. При работе автоматических защит котла – это стандартная ситуация. Добавим, что это не повлияло на поставку тепла потребителям", – заявили представители компании.

По информации на официальном сайте организации, АО "Алматинские электрические станции" (АО "АлЭС") – это энергопроизводящая организация, осуществляющая деятельность по производству тепла и электроэнергии в городе Алматы и Алматинской области.

АО "АлЭС" обеспечивает электроэнергией и теплом население, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, является субъектом естественной монополии по производству тепловой энергии.

В организационную структуру АО "АлЭС" входят 8 производственных подразделений: