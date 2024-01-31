Предприниматели поскандалили с администрацией рынка в Алматы (видео)

Скандал разгорелся вокруг одного из крупнейших рынков Алматы. Торговцы заявили, что им необоснованно повышают арендную плату, в администрации обвиняют самих продавцов, передает Almaty.tv.

Владельцы торговых точек на рынке "Бакорда" рассказали журналистам, что сейчас сюда приходит мало покупателей, из-за чего они еле сводят концы с концами. Весь доход уходит на арендную плату и закуп товара.

А недавно предпринимателей уведомили, что со следующего месяца вырастет арендная плата за бутики - теперь один квадратный метр в месяц будет стоить не 2200 тенге, а сразу 4000 тенге.

Недовольные таким решением продавцы устроили скандал.

Как рассказала одна из предпринимательниц Меруерт Бурабаева, она несколько лет занимается продажей натяжных потолков. Для развития своего дела женщина выкупила бутик и еще платит ежемесячную аренду, которая теперь вырастит до 164 тысяч тенге.

"Нам необоснованно повышают арендную плату, в два раза, это - первое. Второе, в торговом центре никогда не производятся ремонтные работы, центр не соответствует пожарной безопасности, не соответствует требованиям СЭС, здесь постоянные потопы, в прошлый раз затопило столовую", - рассказала предприниматель Меруерт Бурабаева.

"Если до ноября, в среднем, у нас выручка могла быть до 300 тысяч в день. То сейчас, у меня самый хороший день – 90 тысяч, средний – 40 тысяч. Это, конечно, торговля не о чем. Мы уже не задумываемся о каких-то своих приоритетах, потому что все будет уходить на аренду", - отметила предприниматель Наталья Рагуленко.

Выживает большая часть бутиков за счет социальных сетей, где им приходиться активно рекламировать свой продукт. Но даже с онлайн продажами повышенную аренду не осилить, сокрушаются арендаторы.

В администрации рынка не смогли объяснить, чем именно обосновано увеличение арендной платы. Вместо этого, представители торгового комплекса начали обвинять собравшихся в клевете.

"К ним будут ходить клиенты, если они будут всегда на рабочих местах. Вы не платите вовремя аренду, используете бутики как склады, продаете все по интернету. Я вам говорила, что аренда будет ежегодно расти", - ответила представитель администрации рынка.

Просто так сдаваться арендаторы не намерены. Они готовят коллективное обращение в Агентство по финмониторингу.