Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Предприниматели поскандалили с администрацией рынка в Алматы (видео)

Опубликовано:

Продавцы рынка "Бакорда"
Продавцы рынка "Бакорда". Фото: almaty.tv

Скандал разгорелся вокруг одного из крупнейших рынков Алматы. Торговцы заявили, что им необоснованно повышают арендную плату, в администрации обвиняют самих продавцов, передает Almaty.tv.

Владельцы торговых точек на рынке "Бакорда" рассказали журналистам, что сейчас сюда приходит мало покупателей, из-за чего они еле сводят концы с концами. Весь доход уходит на арендную плату и закуп товара.

А недавно предпринимателей уведомили, что со следующего месяца вырастет арендная плата за бутики - теперь один квадратный метр в месяц будет стоить не 2200 тенге, а сразу 4000 тенге.

Недовольные таким решением продавцы устроили скандал.

Как рассказала одна из предпринимательниц Меруерт Бурабаева, она несколько лет занимается продажей натяжных потолков. Для развития своего дела женщина выкупила бутик и еще платит ежемесячную аренду, которая теперь вырастит до 164 тысяч тенге.

"Нам необоснованно повышают арендную плату, в два раза, это - первое. Второе, в торговом центре никогда не производятся ремонтные работы, центр не соответствует пожарной безопасности, не соответствует требованиям СЭС, здесь постоянные потопы, в прошлый раз затопило столовую", - рассказала предприниматель Меруерт Бурабаева.

"Если до ноября, в среднем, у нас выручка могла быть до 300 тысяч в день. То сейчас, у меня самый хороший день – 90 тысяч, средний – 40 тысяч. Это, конечно, торговля не о чем. Мы уже не задумываемся о каких-то своих приоритетах, потому что все будет уходить на аренду", - отметила предприниматель Наталья Рагуленко.

Выживает большая часть бутиков за счет социальных сетей, где им приходиться активно рекламировать свой продукт. Но даже с онлайн продажами повышенную аренду не осилить, сокрушаются арендаторы.

В администрации рынка не смогли объяснить, чем именно обосновано увеличение арендной платы. Вместо этого, представители торгового комплекса начали обвинять собравшихся в клевете.

"К ним будут ходить клиенты, если они будут всегда на рабочих местах. Вы не платите вовремя аренду, используете бутики как склады, продаете все по интернету. Я вам говорила, что аренда будет ежегодно расти", - ответила представитель администрации рынка.

Просто так сдаваться арендаторы не намерены. Они готовят коллективное обращение в Агентство по финмониторингу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2058349-predprinimateli-poskandalili-s-administratsiey-rynka-v-almaty-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.