Незаконные торговые помещения выявили на крупных рынках в Алматы: их хотят снести

Случаи незаконного строительства торговых помещений раскрыли на территории ряда рынков в Алматы во время внеплановой проверки, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Согласно сообщению управления градостроительного контроля, в Алматы на территории ряда городских рынков раскрыли схему незаконной аренды помещений.

"Порядка 350 тыс. кв. метров – площадь незаконного строительства на территории алматинских рынков", – рассказали в управлении.

Как показали результаты внеплановых проверок, собственники рынков, не имея разрешительных документов на строительство, а зачастую и прав на земельные участки, возводили торговые павильоны. Тем самым они незаконно увеличивали общую торговую площадь.

"С целью получения прибыли эти павильоны реализовывали и сдавали в аренду помещения, укрывая их незаконный статус от арендаторов", – говорится в сообщении.

Так, в отношении 37 рынков из 60 действующих по городу применили административное наказание.

При этом отмечается, что значительное увеличение общей торговой площади происходило за счет строительства незаконных павильонов. По 7 из них имеется решение суда о частичном сносе, в том числе рынков:

"Карим": общая площадь законно возведенных торговых объектов – 900 кв. метров, незаконно возведенные объекты занимают 480 кв. метров;

"Оптовка": общая площадь рыночного пространства – 15 тыс. кв. метров, из них незаконные объекты занимают 6 тыс. кв. метров, захват земель госфонда составил 638 кв. метров;

"Арыстан": общая торговая площадь 7 753 кв. метров, незаконные объекты – 2 143,37 кв. метров, захват земель госфонда – 505 кв. метров;

"Тигрохауд": общая торговая площадь – 7 075 кв. метров, незаконные объекты занимают 3 307,4 кв. метров, захват земель госфонда составил 875 кв. метров;

"Уш Коныр": общая торговая площадь – 6 200 кв. метров, незаконные объекты занимают 4 997 кв. метров, захват земель госфонда – 1 242 кв. метров;

"Жетысу- Семиречье": общая торговая площадь – 142 034 кв. метров, незаконные объекты занимают 54 732 кв. метров;

"Бак орда": общая торговая площадь – 76 530 кв. метров, из них незаконные объекты занимают 6 тыс. кв. метров.

"Только по вышеуказанным рынкам общую торговую площадь за счет незаконных павильонов собственники увеличивали в среднем на треть", – отметили в управлении.

Сообщается, что по рынкам "Бак орда" и "Оптовка" уже начат демонтаж незаконно возведенных объектов. Еще по 30 рынкам инициируются иски в судебные органы.

Ранее стало известно, что в Астане до 2025 года планируется модернизировать в совмещенные торговые помещения как минимум три рынка.

Напомним, в феврале прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев поручил навести порядок на рынке "Алтын Орда". В конце апреля экс-аким Алматинской области Канат Бозумбаев сообщил, что нет ни одного закона, который не был бы нарушен на этом рынке, включая санитарные, экологические, строительные и миграционные нормы.

В мае 2022 года Комитет госдоходов рассказал о результатах контрольных мероприятий в отношении рынка "Алтын Орда".

В августе этого года сотрудники ДГД по Алматинской области в результате хронометражного обследования выявили на рынке новые нарушения.