Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Незаконные торговые помещения выявили на крупных рынках в Алматы: их хотят снести

Опубликовано:

Прилавки с овощами на рынке
Рынок. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Случаи незаконного строительства торговых помещений раскрыли на территории ряда рынков в Алматы во время внеплановой проверки, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Согласно сообщению управления градостроительного контроля, в Алматы на территории ряда городских рынков раскрыли схему незаконной аренды помещений.

"Порядка 350 тыс. кв. метров – площадь незаконного строительства на территории алматинских рынков", – рассказали в управлении.

Как показали результаты внеплановых проверок, собственники рынков, не имея разрешительных документов на строительство, а зачастую и прав на земельные участки, возводили торговые павильоны. Тем самым они незаконно увеличивали общую торговую площадь.

"С целью получения прибыли эти павильоны реализовывали и сдавали в аренду помещения, укрывая их незаконный статус от арендаторов", – говорится в сообщении.

Так, в отношении 37 рынков из 60 действующих по городу применили административное наказание.

При этом отмечается, что значительное увеличение общей торговой площади происходило за счет строительства незаконных павильонов. По 7 из них имеется решение суда о частичном сносе, в том числе рынков:

  • "Карим": общая площадь законно возведенных торговых объектов – 900 кв. метров, незаконно возведенные объекты занимают 480 кв. метров;
  • "Оптовка": общая площадь рыночного пространства – 15 тыс. кв. метров, из них незаконные объекты занимают 6 тыс. кв. метров, захват земель госфонда составил 638 кв. метров;
  • "Арыстан": общая торговая площадь 7 753 кв. метров, незаконные объекты – 2 143,37 кв. метров, захват земель госфонда – 505 кв. метров;
  • "Тигрохауд": общая торговая площадь – 7 075 кв. метров, незаконные объекты занимают 3 307,4 кв. метров, захват земель госфонда составил 875 кв. метров;
  • "Уш Коныр": общая торговая площадь – 6 200 кв. метров, незаконные объекты занимают 4 997 кв. метров, захват земель госфонда – 1 242 кв. метров;
  • "Жетысу- Семиречье": общая торговая площадь – 142 034 кв. метров, незаконные объекты занимают 54 732 кв. метров;
  • "Бак орда": общая торговая площадь – 76 530 кв. метров, из них незаконные объекты занимают 6 тыс. кв. метров.

"Только по вышеуказанным рынкам общую торговую площадь за счет незаконных павильонов собственники увеличивали в среднем на треть", – отметили в управлении.

Сообщается, что по рынкам "Бак орда" и "Оптовка" уже начат демонтаж незаконно возведенных объектов. Еще по 30 рынкам инициируются иски в судебные органы.

Ранее стало известно, что в Астане до 2025 года планируется модернизировать в совмещенные торговые помещения как минимум три рынка.

Напомним, в феврале прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев поручил навести порядок на рынке "Алтын Орда". В конце апреля экс-аким Алматинской области Канат Бозумбаев сообщил, что нет ни одного закона, который не был бы нарушен на этом рынке, включая санитарные, экологические, строительные и миграционные нормы.

В мае 2022 года Комитет госдоходов рассказал о результатах контрольных мероприятий в отношении рынка "Алтын Орда".

В августе этого года сотрудники ДГД по Алматинской области в результате хронометражного обследования выявили на рынке новые нарушения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2044735-nezakonnye-torgovye-pomescheniya-vyyavili-na-krupnyh-rynkah-v-almaty-ih-hotyat-snesti/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.