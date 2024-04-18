Антикор обратился к казахстанцам в связи с паводками

Пострадавших от паводков казахстанцев, которым полагается возмещение ущерба, призвали обращаться в подразделения Антикора, если они столкнулись с мошенничеством или коррупцией, передает NUR.KZ.

Как говорится в Telegram-канале Антикора, в случае выявления фактов мошенничества, злоупотребления, вымогательства, коррупции, связанных с возмещением причиненного ущерба в результате паводков, надо обращаться на круглосуточные каналы обратной связи единого call-центра по бесплатному номеру 1424, чат-бот @antikorkz_bot.

Кроме того, действуют территориальные подразделения Антикоррупционной службы:

Астана, тел.: +7 7172 72-66-32, ул. Токпанова, 45;

Алматы, тел.: +7 7272 78-73-00, ул. Жібек жолы, 15;

Шымкент, тел.: +7 7252 98-14-00, ул. Казыбек би, 3;

Акмолинская область, тел.: +7 7162 29-65-15, пр. Назарбаева, 71;

Актюбинская область, тел.: +7 7132 56-74-10, ул. Маресьева, 93;

Алматинская область, тел.: +7 7273 87 97 77, ул. Титова, 33а;

Атырауская область, тел.: +7 7122 71-75-11, ул. Темирханова, 2а;

Карагандинская область, тел.: +7 7212 91-36-80, ул. Алиханова, 12;

Костанайская область, тел.: +7 7142 91-42-22, ул. Гашика, 4;

Кызылординская область, тел.: +7 7242 23-06-90, ул. Желтоксан, 156а;

Мангистауская область, тел.: +7 7292 31-91-10, мкр 23, дом 100;

Павлодарская область, тел.: +7 7182 37-85-86, ул. Камзина, 37;

Северо-казахстанская область, тел.: +7 7152 46-40-52, ул. Интернациональная, 60;

Восточно-казахстанская область, тел.: +7 7232 29-88-88, ул. Лихарева, 2;

Туркестанская область, тел.: +7 7253 32-66-66, ул. Тауке хан, 78;

Западно-казахстанская область, тел.: + 7 7112 98-47-20, ул. Құрманғазы, 89/1;

Жамбылская область, тел.: +7 7262 45-35-09, ул. Айтиева, 40;

область Абай, тел.: +7 7222 77-01-87, ул. Байтурсынова, 36;

область Жетісу, тел.: +7 7282 24-70-13, ул. Кабанбай батыра, 36/42;

область Ұлытау, тел.: +7 7102 72-16-29, ул. Құрманбаева, 15.

Сегодня в МВД казахстанцев предупредили о мошенниках, которые, используя ситуацию в стране, заработать нечестным способом. Представители ведомства заявили, что сейчас каждая третья просьба о помощи пострадавшим от наводнений – мошеннический фейк.

Между тем Северо-Казахстанскую область накрыла вторая волна паводков. Сложная обстановка наблюдается в Кызылжарском районе и в Петропавловске.

Вчера депутат мажилиса Бахытжан Базарбек предложил пересмотреть стандарты строительства плотин и дамб в Казахстане. В качестве примера он привел разрушение плотины Ворошиловского водохранилища в Илийском районе Алматинской области.