Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Антикор обратился к казахстанцам в связи с паводками

Опубликовано:

Девушка протягивает деньги в конверте
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Пострадавших от паводков казахстанцев, которым полагается возмещение ущерба, призвали обращаться в подразделения Антикора, если они столкнулись с мошенничеством или коррупцией, передает NUR.KZ.

Как говорится в Telegram-канале Антикора, в случае выявления фактов мошенничества, злоупотребления, вымогательства, коррупции, связанных с возмещением причиненного ущерба в результате паводков, надо обращаться на круглосуточные каналы обратной связи единого call-центра по бесплатному номеру 1424, чат-бот @antikorkz_bot.

Кроме того, действуют территориальные подразделения Антикоррупционной службы:

  • Астана, тел.: +7 7172 72-66-32, ул. Токпанова, 45;
  • Алматы, тел.: +7 7272 78-73-00, ул. Жібек жолы, 15;
  • Шымкент, тел.: +7 7252 98-14-00, ул. Казыбек би, 3;
  • Акмолинская область, тел.: +7 7162 29-65-15, пр. Назарбаева, 71;
  • Актюбинская область, тел.: +7 7132 56-74-10, ул. Маресьева, 93;
  • Алматинская область, тел.: +7 7273 87 97 77, ул. Титова, 33а;
  • Атырауская область, тел.: +7 7122 71-75-11, ул. Темирханова, 2а;
  • Карагандинская область, тел.: +7 7212 91-36-80, ул. Алиханова, 12;
  • Костанайская область, тел.: +7 7142 91-42-22, ул. Гашика, 4;
  • Кызылординская область, тел.: +7 7242 23-06-90, ул. Желтоксан, 156а;
  • Мангистауская область, тел.: +7 7292 31-91-10, мкр 23, дом 100;
  • Павлодарская область, тел.: +7 7182 37-85-86, ул. Камзина, 37;
  • Северо-казахстанская область, тел.: +7 7152 46-40-52, ул. Интернациональная, 60;
  • Восточно-казахстанская область, тел.: +7 7232 29-88-88, ул. Лихарева, 2;
  • Туркестанская область, тел.: +7 7253 32-66-66, ул. Тауке хан, 78;
  • Западно-казахстанская область, тел.: + 7 7112 98-47-20, ул. Құрманғазы, 89/1;
  • Жамбылская область, тел.: +7 7262 45-35-09, ул. Айтиева, 40;
  • область Абай, тел.: +7 7222 77-01-87, ул. Байтурсынова, 36;
  • область Жетісу, тел.: +7 7282 24-70-13, ул. Кабанбай батыра, 36/42;
  • область Ұлытау, тел.: +7 7102 72-16-29, ул. Құрманбаева, 15.

Сегодня в МВД казахстанцев предупредили о мошенниках, которые, используя ситуацию в стране, заработать нечестным способом. Представители ведомства заявили, что сейчас каждая третья просьба о помощи пострадавшим от наводнений – мошеннический фейк.

Между тем Северо-Казахстанскую область накрыла вторая волна паводков. Сложная обстановка наблюдается в Кызылжарском районе и в Петропавловске.

Вчера депутат мажилиса Бахытжан Базарбек предложил пересмотреть стандарты строительства плотин и дамб в Казахстане. В качестве примера он привел разрушение плотины Ворошиловского водохранилища в Илийском районе Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2087069-chto-delat-postradavshim-ot-pavodkov-esli-oni-stolknulis-s-korruptsiey-antikor-opublikoval-nomera/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.