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Дворы и рынок подтопило на юге Казахстана после обильных дождей

Опубликовано:

Дождь идет в городе
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В городе Кентау Туркестанской области после сильного ливня затопило жилые дома, подвал и рынок. О произошедшем рассказали в областном ДЧС, передает Otyrar.kz.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Департамента по ЧС Туркестанской области, в результате обильных пострадали дворы 3 частных домов, подвал одного дома, и 26 объектов на рынке "Салиха ана".

При этом в ведомстве заверили жителей, что поводов для паники нет. Как объяснили в ДЧС, сотрудники акимата вместе со спасателями урегулировали ситуацию. Сейчас она оценивается как стабильная.

Напомним, накануне сообщалось, что разливы и подтопления могут произойти в горных и предгорных районах Алматинской области, а также на расположенных рядом территориях Алматы - синоптики обратились к местным жителям с предупреждением.

Между тем на севере и западе Казахстана продолжаются паводки. По данным МЧС, с начала паводков по всей стране спасли и эвакуировали почти 112 тыс. человек. В безопасное место отогнано больше 107 тыс. сельскохозяйственных животных.

А в "Казгидромете" сообщают, что трем регионам Казахстана грозит вторая волна паводков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2085401-dvory-domov-i-rynok-podtopilo-na-yuge-kazahstana-posle-obilnyh-dozhdey/

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