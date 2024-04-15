Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Потепление до +23 градусов ожидается в Астане на этой неделе

Опубликовано:

Машины едут по дороге в городе
Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней - на этой неделе в столице потеплеет до +23 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

15 апреля в Астане будет облачно. Температура в среднем составит плюс 6 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 9 градусов, но ночью температура опустится до плюс 5 градусов. Скорость ветра составит 5,3 м/с.

16 апреля ожидается ясная погода без осадков. Температура составит около плюс 10 градусов. Максимальная температура составит плюс 15 градусов, а минимальная – плюс 3 градуса. Скорость ветра составит до 5,8 м/с.

17 апреля будет дождь. Средняя температура – плюс 13 градусов. Днем температура поднимется до плюс 16 градусов, а ночью опустится до плюс 10 градусов. Скорость ветра составит 10,2 м/с.

18 апреля в Астане синоптики обещают погоду без осадков. Температура в среднем – плюс 16 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 22 градусов, а опуститься может до плюс 8 градусов. Скорость ветра будет равняться 6,8 м/с.

19 апреля будет облачно. Среднесуточная температура – плюс 18 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 23 градусов, а ночью похолодает до плюс 12 градусов. Скорость ветра составит 4,7 м/с.

20 апреля ожидается ясная погода без осадков. Температура в среднем остановится на отметке плюс 16 градусов. Максимальная температура составит плюс 21 градус, минимальная – плюс 12 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 6,5 м/с.

21 апреля, по прогнозам синоптиков, осадков не будет. Средняя температура составит плюс 15 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 21 градуса, но ночью похолодает до плюс 9 градусов. Скорость ветра составит 6,7 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2084663-poteplenie-do-23-gradusov-ozhidaetsya-v-astane-na-etoy-nedele/

Автор: Кристина Кривцанова

Создано с помощью автоматизации

Как это работает?

Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Потепление до +23 градусов ожидается в Астане на этой неделе
pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.