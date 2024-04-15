Потепление до +23 градусов ожидается в Астане на этой неделе

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней - на этой неделе в столице потеплеет до +23 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

15 апреля в Астане будет облачно. Температура в среднем составит плюс 6 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 9 градусов, но ночью температура опустится до плюс 5 градусов. Скорость ветра составит 5,3 м/с.

16 апреля ожидается ясная погода без осадков. Температура составит около плюс 10 градусов. Максимальная температура составит плюс 15 градусов, а минимальная – плюс 3 градуса. Скорость ветра составит до 5,8 м/с.

17 апреля будет дождь. Средняя температура – плюс 13 градусов. Днем температура поднимется до плюс 16 градусов, а ночью опустится до плюс 10 градусов. Скорость ветра составит 10,2 м/с.

18 апреля в Астане синоптики обещают погоду без осадков. Температура в среднем – плюс 16 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 22 градусов, а опуститься может до плюс 8 градусов. Скорость ветра будет равняться 6,8 м/с.

19 апреля будет облачно. Среднесуточная температура – плюс 18 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 23 градусов, а ночью похолодает до плюс 12 градусов. Скорость ветра составит 4,7 м/с.

20 апреля ожидается ясная погода без осадков. Температура в среднем остановится на отметке плюс 16 градусов. Максимальная температура составит плюс 21 градус, минимальная – плюс 12 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 6,5 м/с.

21 апреля, по прогнозам синоптиков, осадков не будет. Средняя температура составит плюс 15 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 21 градуса, но ночью похолодает до плюс 9 градусов. Скорость ветра составит 6,7 м/с.