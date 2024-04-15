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Дожди и до 24 градусов тепла прогнозируют на этой неделе в Шымкенте

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Цветы распустились на деревьях
Весна. Иллюстративное фото: gitusik/Getty Images

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней - в городе ожидаются дожди и теплая погода. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

15 апреля в Шымкенте будет дождь. Температура в среднем составит плюс 13 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 17 градусов, но ночью температура опустится до плюс 11 градусов. Скорость ветра составит 5,2 м/с.

16 апреля ожидается дождь. Температура составит около плюс 11 градусов. Максимальная температура составит плюс 13 градусов, а минимальная – плюс 10 градусов. Скорость ветра составит до 4,7 м/с.

17 апреля ожидается ясная погода. Средняя температура – плюс 14 градусов. Днем температура поднимется до плюс 21 градуса, а ночью опустится до плюс 8 градусов. Скорость ветра составит 7,5 м/с.

18 апреля в Шымкенте синоптики обещают ясную погоду без осадков. Температура в среднем – плюс 17 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 23 градусов, а опуститься может до плюс 11 градусов. Скорость ветра будет равняться 6,2 м/с.

19 апреля будет облачно. Среднесуточная температура – плюс 18 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 24 градусов, а ночью похолодает до плюс 13 градусов. Скорость ветра составит 3,1 м/с.

20 апреля осадков не ожидается. Температура в среднем остановится на отметке плюс 19 градусов. Максимальная температура составит плюс 24 градуса, минимальная – плюс 14 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 2,3 м/с.

21 апреля, по прогнозам синоптиков, будет дождь. Средняя температура составит плюс 20 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 24 градусов, но ночью похолодает до плюс 16 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2084666-dozhdi-i-do-24-gradusov-tepla-prognoziruyut-na-etoy-nedele-v-shymkente/

Автор: Кристина Кривцанова

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Дожди и до 24 градусов тепла прогнозируют на этой неделе в Шымкенте
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