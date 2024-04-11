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Акимы Мангистауской и Туркестанской областей обратились к казахстанцам с предупреждением

Опубликовано:

Мужчина держит в руках смартфон
Мужчина с телефоном. Иллюстративное фото: pixabay.com

Главы Мангистауской и Туркестанской областей Нурлан Ногаев и Дархан Сатыбалды рассказали, что неизвестные рассылают от их имени сообщения гражданам в мессенджере.

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды предупредил в Instagram, что кто-то рассылал в WhatsApp сообщения от его имени.

"В течение последних нескольких дней посредством мессенджера WhatsApp от моего имени отправлялись сообщения ряду граждан", – пишет Сатыбалды.

В связи с этим он напомнил о своих официальных аккаунтах в Instagram и Facebook.

"Я всегда отправляю сообщения с моего личного телефона и официальных аккаунтов, не скрывая данных. Поэтому если вы получили звонок или сообщение от моего имени и с моим фото, но при скрытом номере, это мошенники", – говорит аким.

О рассылке сообщений неизвестными от имени акима Мангистау рассказали также в областном акимате.

"В мессенджере WhatsApp неизвестный пишет и представляется якобы акимом области.

Просим вас не доверять подобным сообщениям и не переходить по сомнительным ссылкам. Также настоятельно рекомендуем не реагировать на подобного рода сообщения и ничего не отправлять", – рассказали в пресс-службе акимата.

Сообщение в WhatsApp
Сообщение в WhatsApp. Фото: пресс-служба акимата Мангистау

Напомним, в начале апреля аким Караганды сообщал о взломе своего телефона.

Недавно аким Павлодарской области Асаин Байханов сообщил, что его подчиненным писали неизвестные якобы от его имени. Глава региона приложил скриншот переписки, в котором фигурирует сообщение о кураторе из КНБ, якобы приезжавшей с проверкой.

Вчера в пресс-службе правительства рассказали о рассылке информации якобы от имени премьер-министра и членов правительства, содержащей просьбу по перечислению финансовых средств.

"Это фейк. Информация рассылается интернет-мошенниками", – сообщили в пресс-службе кабмина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2083334-akimy-mangistauskoy-i-turkestanskoy-oblastey-obratilis-k-kazahstantsam-s-preduprezhdeniem/

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