Человеческие останки нашли при укреплении берега реки в Атырауской области

В Махамбетском и Курмангазинском районах Атырайской области при возведении сооружений для защиты от паводка в земле были обнаружены человеческие останки. Об этом сообщают "Ак Жайык" и AtyrauPress.kz.

Ранее в социальных сетях появились кадры, на которых была запечатлена жуткая находка из-под земли - человеческий череп.

Выяснилось, что череп и некоторые фрагменты скелета были обнаружены в селе Кудряшово Курмангазинского района 6 апреля. Останки неизвестного человека нашли во время строительства противопаводковых песочных дамб.

Департамент полиции Атырауской области прокомментировал страшную находку.

"На основании п.2 ч.1 ст.35 УПК РК планируется принять решение о прекращении производства в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения", - пояснили в ведомстве.

Кому принадлежат останки и каким образом скелет оказался в песочной насыпи, видимо, так и останется загадкой.

По данным AtyrauPress.kz, в Махамбетском районе Атырауской области обнаружили такие же жуткие находки. При возведении противопаводкового сооружения вдоль берега реки Урал были найдены 26 фрагментов костей тел и 12 фрагментов костей черепа.

По факту находки было начато досудебное расследование.

Отмечается, что на территории проводимых противопаводковых работ в Махамбетском районе на берегу реки Урал располагалось древнее поселение Сарайшык. В Средние века здесь находилось большое кладбище, чем и можно объяснить найденные останки. Позже их собираются перезахоронить по традициям.

Напомним, 7 апреля по всей территории Атырауской области ввели режим ЧС природного характера.

В регионе сильно пострадал от паводка город Кульсары. Еще на прошлой неделе оттуда эвакуировали тысячи человек.

7 апреля в Кульсары приезжал премьер-министр Олжас Бектенов. Он поговорил с жителями города и ответил на их вопросы.

Также в воскресенье утром в Кульсары спасатели обнаружили тела двух мужчин, которые ранее уехали на тракторе обследовать затопленный дом, но упали в кювет и утонули.

А на кануне стало известно, что в городе пропали без вести отец и сын. Они надели защитные резиновые костюмы и отправились осмотреть свой затопленный дом, с тех пор их не могут найти.