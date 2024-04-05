Международные водительские права начнут выдавать в Казахстане

В 2024 году МВД РК готовится запустить государственную услугу по выдаче международных водительских удостоверений, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Как сообщили в пресс-службе МВД РК, национальное водительское удостоверение РК действительно в странах, которые подписали Конвенцию о дорожном движении (Вена, 1968 год). В настоящее время это более 80 стран.

Также удостоверение водителей из Казахстана действительно в Японии и Индии.

"В США казахстанское водительское удостоверение не действительно, поэтому допуск к управлению транспортными средствами на территории этой страны осуществляется в соответствии с местным законодательством", - заявили в МВД РК.

В ведомстве отметили, что в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере дорожного движения предусмотрена выдача международных водительских удостоверений.

"Учитывая появившийся спрос среди населения, несмотря на то, что казахстанские права признаются практически в половине стран мира, МВД проводит работу по запуску государственной услуги по выдаче МВУ. Окончание работ запланировано на текущий год", - заявили в пресс-службе.

Напомним, ранее мы сообщали, в каких случаях водительские права казахстанцев, имеющих долги, могут быть заблокированы.

При этом в марте 2024 года жителю Восточно-Казахстанской области приостановили действие водительских прав из-за долга перед банком в размере 1,6 млн тенге.

В феврале глава Минздрава Акмарал Альназарова высказалась о предложении по запрету выдачи водительских прав казахстанцам, не входящим в систему ОСМС.

Ранее такое предложение выдвигала экс-министр здравоохранения Ажар Гиният.

Мы также рассказывали, на какие ухищрения идут казахстанцы, чтобы сдать на права. В ноябре 2023 года "Правительство для граждан" сообщало, что за месяц в Казахстане аннулировали больше 60 результатов тестирования при сдаче теории на получение водительских прав.