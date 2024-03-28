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Казахстанцу приостановили действие водительских прав из-за долга перед банком

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Мужчина грустит в автомобиле
Мужчина в авто. Иллюстративное фото: Motortion / Getty Images

Из-за долга перед банком в размере 1,6 млн тенге казахстанцу приостановили действие водительских прав, передает NUR.KZ со ссылкой на Восточно-Казахстанский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, частный судебный исполнитель (ЧСИ) обратился с представлением о приостановлении действия выданного должнику водительского удостоверения (права на управление транспортными средствами) в суд района Алтай.

Судоисполнитель заявил, что у него на исполнении находится исполнительный лист о взыскании с должника в пользу банка задолженности в размере 1 670 528 тенге.

"Должник не погашает задолженность без уважительных причин. В связи с чем ЧСИ просил приостановить действие ранее выданных должнику водительских прав категории В, С1", - пояснили в суде.

На судебном заседании должник пояснил, что просто не знал, куда производить платежи. При этом он не отрицал, что ЧСИ неоднократно проводил с ним беседы.

Также мужчина отметил, что водительское удостоверение необходимо ему в связи с тем, что он другой специальности не имеет и собирается работать в такси.

К этим доводам должника суд отнесся критически, так как водительские права ему были выданы в 2021 году, однако он ни разу ими не воспользовался в целях погашения задолженности, как до вынесения решения суда в 2023 году, так и после его вступления в законную силу.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что представление ЧСИ является обоснованным. Суд приостановил должнику действие водительского удостоверения категории В, С1 до полного погашения задолженности.

В феврале стало известно, что частный судебный исполнитель за уклонение от уплаты долга в размере 77 млн тенге изъял у жителя ЗКО два внедорожника. Машины водворили на штрафстоянку.

А житель Шымкента, за которым числилась задолженность в размере 15 млн тенге, остался без своего автомобиля Toyota. Машину вернут лишь после погашения долгов.

Ранее в Алматы полицейские задержали за рулем авто мужчину, которого лишили водительских прав за неуплату алиментов. Действие водительского удостоверения владельца автомобиля марки Lada было приостановлено из-за его задолженности в размере 3 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2074596-kazahstantsu-priostanovili-deystvie-voditelskih-prav-iz-za-dolga-pered-bankom/

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