Могут ли заблокировать водительские права и удостоверение личности из-за долгов в Казахстане

Некоторые казахстанцы стали получать сообщения о блокировке водительских прав и удостоверения личности из-за долгов. Однако такого не может быть. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Ранее мы рассказывали о рассылке, которая напугала некоторых казахстанцев. В ней говорилось, что якобы по указу судебных исполнителей на получателя сообщения будет наложен административный штраф в размере 417 450 тенге.

Помимо этого его ждет блокировка всех банковских счетов и даже личных документов: удостоверения личности и водительских прав.

Рассылка. Скриншот: stopfake.kz

Верить информации из рассылки нельзя – ее отправляют мошенники.

Однако авторы Telegram-канала "Казахстан подешевле" решили узнать подробности у юриста – могут ли в теории таким образом наказывать за долги.

В некоторых случаях казахстанцам действительно могут заблокировать банковские счета. Однако с личными документами такого быть не может. Удостоверение личности – личный неприкосновенный документ, который невозможно заблокировать.

Это касается и водительских прав – они не подлежат блокировке, однако их можно лишиться за какие-либо нарушения, например, за вождение в нетрезвом состоянии.

Юрист определенно назвал такое сообщение фейком, а также рассказал казахстанцам о том, как самостоятельно можно узнать, было ли заведено настоящее исполнительное производство. Сделать это можно в реестре должников и запретов.

В сообщении мошенники также указали контакты частного судебного исполнителя (ЧСИ). Существует ли он в действительности, можно проверить на сайте Республиканской палаты частных судебных исполнителей РК в разделе "Список ЧСИ", или позвонив в региональную палату ЧСИ.

"Ну и последнее – реальный частный судебный исполнитель, если и будет звонить, то уж точно не будет требовать в тотчас оплатить задолженность, не ознакомив вас с материалами исполнительного производства.

То есть он должен направить извещение о том, что вам необходимо явиться по такому-то адресу и ознакомиться с материалами дела (или отправить заказное письмо)", – объясняют эксперты.

Таким образом, казахстанцы могут самостоятельно узнать, действительно ли против них было возбуждено исполнительное производство или нет. Кроме того, им не нужно переживать о том, что их личные документы внезапно заблокируют, ведь это невозможно.