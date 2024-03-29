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Эзотерика

Эвтаназия бродячих животных: зоозащитники раскритиковали предлагаемые в Казахстане поправки

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Собака стоит за оградой
Собака. Иллюстративное фото: pxhere.com

Сегодня в мажилисе презентовали поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Однако в ходе обсуждения зоозащитники раскритиковали нормы документа, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Самат Мусабаев напомнил, что проект закона "О внесении изменений и дополнений в закон РК "Об ответственном обращении с животными" инициировали и разработали депутаты.

"Бродячие собаки и безнадзорные животные проявляют агрессию к людям, в том числе к детям, и причиняют вред здоровью, согласно данным Министерства здравоохранения. Требования по пересмотру действующего законодательства звучали от избирателей на встречах с депутатами", – сказал он.

Депутатами предусмотрены следующие изменения и дополнения к законопроекту:

  • централизация единой электронной базы учета животных;
  • установление запрета владельцу животного отказываться от животного до момента передачи его в места временного содержания;
  • обязать владельца животного не оставлять его на улице, а передать в места временного содержания;
  • обязать местные исполнительные органы по организации мер экстренного реагирования в случаях агрессии и нападения животных;
  • для регулирования количества больных животных, проявляющих агрессию, неустановленных и невостребованных со стороны зоозащитных организаций и иных, предусмотрены такие нормы, как применение эвтаназии в течение 15 дней, если это бродячие собаки, и в течение 60 дней, если это безнадзорные животные.

Заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии Андрей Ким сообщил, что в действующем законодательстве "Об ответственном обращении с животными" прописано, что основной формой регулирования является стерилизация животных.

"На сегодняшний день предлагается внести норму по безвозвратному отлову, в качестве основной формы регулирования ввести эвтаназию, в случае, если не нашелся хозяин собаки, и она осталась не пристроена", – заявил он.

Депутат мажилиса Мархабат Жайымбетов в свою очередь предложил сократить сроки содержания животных в отловах.

"Если бы мы сократили сроки по применению эвтаназии с 15 до 5 дней и с 60 до 30 дней, то содержание собак не требовало бы больших затрат. Если взять английское законодательство, то бродячие собаки после отлова содержатся только семь дней, затем подвергаются эвтаназии. (…) 15 и 60 дней содержания требуют больших затрат", – пояснил он.

Заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии Андрей Ким и депутат Едиль Жанбыршин заявили, что это предложение может быть обсуждено в рабочей группе.

Однако руководитель комитета Animal Law ПЮК KazBar Ольга Ченцова выступила против этой нормы. В первую очередь она указала на то, что в Казахстане сейчас нет нормы, которая регулирует проверку на агрессию.

"Мы нигде не нашли таких норм. Отлов привозит собак, животные находятся в жутком стрессе, у многих выбиты зубы. Кинологи говорят, что в таком состоянии собак невозможно проверить на агрессию, а их тут же усыпляют.

Проверять агрессивность в отлове - это нереально. Нет методик. Сейчас на отлове 2/3 собак убивают как агрессивных. Какая методика? Откуда она появилась? Как определяют агрессивность?" - поинтересовалась она.

Она считает, что убийство животных не решает проблему ни биологически, ни экономически.

"Когда животных убивают, на их место тут же приходят другие. Собак и кошек выбрасывают регулярно, бродячих животных становится все больше и больше.

В чем преимущество ОСВВ ("отлов - стерилизация - вакцинация - выпуск" - прим. ред.)? Животных кастрировали и отправили на место. О них все знают, они никого не кусают. В 2021 году, до принятия закона, 1,3 млрд тенге тратилось на убийство бродячих животных, в 2023 году - уже 3,5 млрд тенге.

А толку нет - все жалуются, что они нападают. Говорили, работа будет выполняться по целому ряду направлений: и МИО, и просветительская работа, и помощь приютам, но этого не делается", - заявила она.

Позже в кулуарах Едиль Жанбыршин сообщил, что на сегодня в Казахстане чипированы около 247 тысяч животных.

"Цифры есть. Если мы будем содержать собак несколько месяцев, на это уйдут огромные суммы. В ВКО на содержание одного животного уходит 13 млн тенге. Не могу сказать сейчас, насколько дешевле эвтаназия.

Содержание, стерилизация и вакцинация обойдется дороже, чем эвтаназия. Ни кастрация, ни стерилизация не снижают агрессию. Это не наш опыт, а международный. Румыния применила отлов и выпуск, а потом вернулась к эвтаназии. Почему вы смотрите на проблему только со стороны собак? Почему не смотрите со стороны людей?

Мэр Кишинева в ответ на письмо Брижит Бардо о причине применения эвтаназии, ответил: "Я вам покажу женщину, которую разорвала собака". Если один ребенок умер, это уже нехорошо", - заявил депутат.

Напомним, 14 февраля мажилис принял в работу поправки в законопроект об ответственном отношении к животным - новой нормой предлагается ввести эвтаназию для бездомных животных.

Ранее зоозащитники заявляли о планах депутатов узаконить убийства бездомных животных еще задолго до официального заявления о них. Позже в Минэкологии это подтвердили, заявив, что среди рассматриваемых в мажилисе мер есть усыпление бездомных кошек и собак.

При этом 30 декабря 2021 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "Об ответственном обращении с животными".

В соответствии с документом, с 1 сентября 2023 года в стране был введен обязательный учет домашних животных с использованием изделий учета. При этом учет домашних животных, принадлежащих социально уязвимым слоям населения, предлагается осуществлять за счет бюджетных средств.

Кроме того, в законе сказано, что умерщвление животных допускается только в целях прекращения страданий животных и ликвидации угрозы для жизни и здоровья населения.

В марте 2023 года в Казахстане была запущена горячая линия по вопросам защиты животных.

В апреле того же года экс-министр экологии Зульфия Сулейменова высказывалась, нужна ли в Казахстане полиция по защите прав животных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2075667-evtanaziya-brodyachih-zhivotnyh-zoozaschitniki-raskritikovali-predlagaemye-v-kazahstane-popravki/

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