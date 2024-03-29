Покрышки, подгузники и кастрюли: чем алматинцы засоряют арыки, показали в акимате

После недавнего проливного дождя в Алматы из арычных сетей и каналов вывезли десятки самосвалов мусора, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

В Алматы в период проливных дождей с 28 по 29 марта из арычных сетей и каналов было вывезено 20 самосвалов мусора (порядка 100 кв. м).

По информации коммунальных служб, среди прочего мусора были найдены крупногабаритные предметы – мультиварка, кастрюля, изношенные покрышки автомобилей, которые стали причиной засора ливневых стоков и, как следствие, образования больших подтоплений.

Мусор, найденный в арыках. Фото: пресс-служба акимата Алматы

К слову, часто в арыках и каналах "вылавливают" подгузники и бытовые отходы.

В одном из районов Алматы коммунальщиками был обнаружен арык, заставленный газоблоками для автомобильного переезда.

Жителей города убедительно попросили не засорять отходами арыки, ливневые стоки и каналы во избежание подтоплений.

Кроме того, необходимо помнить о том, что определенные предметы, выброшенные вместе с бытовыми отходами, например, разбитые градусники, просроченные медикаменты, дезодоранты, электронные устройства и другие предметы, несут опасность для окружающей среды.

При выявлении подобных случаев нарушители будут привлечены к административной ответственности по статье 505 КоАП "Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов".

Напомним, вчера, 28 марта, вечером в Алматы резко испортилась погода – набежали тучи, усилился ветер и город накрыла пыльная буря. Из-за резкого ухудшения погоды в городе вечером наблюдались 10-балльные пробки. Позже аэропорт Алматы предупредил о задержке рейсов из-за непогоды и обратился к пассажирам.

Также из-за резкого ухудшения погодных условий, порывистого ветра, скорость которого доходила до 18-24 м/с, и проливного дождя все службы ЧС и коммунальные предприятия Алматы переведены на усиленный режим работы.

В МЧС показали последствия непогоды в Алматы – произошли подтопления, падения деревьев.