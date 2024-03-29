Покрышки, подгузники и кастрюли: чем алматинцы засоряют арыки, показали в акимате
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После недавнего проливного дождя в Алматы из арычных сетей и каналов вывезли десятки самосвалов мусора, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
В Алматы в период проливных дождей с 28 по 29 марта из арычных сетей и каналов было вывезено 20 самосвалов мусора (порядка 100 кв. м).
По информации коммунальных служб, среди прочего мусора были найдены крупногабаритные предметы – мультиварка, кастрюля, изношенные покрышки автомобилей, которые стали причиной засора ливневых стоков и, как следствие, образования больших подтоплений.
К слову, часто в арыках и каналах "вылавливают" подгузники и бытовые отходы.
В одном из районов Алматы коммунальщиками был обнаружен арык, заставленный газоблоками для автомобильного переезда.
Жителей города убедительно попросили не засорять отходами арыки, ливневые стоки и каналы во избежание подтоплений.
Кроме того, необходимо помнить о том, что определенные предметы, выброшенные вместе с бытовыми отходами, например, разбитые градусники, просроченные медикаменты, дезодоранты, электронные устройства и другие предметы, несут опасность для окружающей среды.
При выявлении подобных случаев нарушители будут привлечены к административной ответственности по статье 505 КоАП "Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов".
Напомним, вчера, 28 марта, вечером в Алматы резко испортилась погода – набежали тучи, усилился ветер и город накрыла пыльная буря. Из-за резкого ухудшения погоды в городе вечером наблюдались 10-балльные пробки. Позже аэропорт Алматы предупредил о задержке рейсов из-за непогоды и обратился к пассажирам.
Также из-за резкого ухудшения погодных условий, порывистого ветра, скорость которого доходила до 18-24 м/с, и проливного дождя все службы ЧС и коммунальные предприятия Алматы переведены на усиленный режим работы.
В МЧС показали последствия непогоды в Алматы – произошли подтопления, падения деревьев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2075565-pokryshki-podguzniki-i-kastryuli-chem-almatintsy-zasoryayut-aryki-pokazali-v-akimate/