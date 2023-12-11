Незаконно строившийся ЖК начали сносить в Алматы (фото)

В Алматы по решению суда начали сносить незаконный жилой комплекс KHAN, расположенный по улице Витебская, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса.

По данным Управления градостроительного контроля Алматы, в рамках совместной работы акимата и городской антикоррупционной службы в горной местности было выявлено 52 объекта, возводимых с нарушением требований закона и строительных норм.

Один из них – ЖК KHAN, расположенный по улице Витебская 44/3, 44а.

"Данный объект возводился ТОО Tennis.kz без согласования эскизного проекта, с отсутствием авторского и технического надзоров, без заключения экспертизы и уведомления о начале строительно-монтажных работ", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в отношении заказчика управлением принимались меры по части 1 статьи 316 КоАП РК, по статье 321, а также по части 3 статьи 462 КоАП.

Снос ЖК в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

При этом 28 апреля этого года было подано исковое заявление на снос в СМЭС Алматы.

"По завершении судебных разбирательств 24 октября 2023 года постановлением Алматинского городского суда решение суда первой инстанции о сносе объекта оставлено без изменений", – подчеркнули в управлении.

Снос незаконного объекта проводится в присутствии судебных исполнителей департамента юстиции.

Кроме того, еще по 19 объектам вступили в законную силу судебные решения о полном или частичном сносе, приведении участка в первоначальное состояние и принудительном исполнении предписания.

Снос ЖК в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Напомним, в начале ноября акимат Алматы сообщал, что в городе по решению суда снесут незаконные постройки в горной местности.

Отмечалось, что управлением градостроительного контроля выявлены 52 объекта, возводимые с нарушением требований закона и строительных норм. По 20 из них уже вступили в законную силу судебные решения о полном или частичном сносе.

При этом в июле стало известно, что Антикор совместно с акиматом Алматы провел анализ коррупционных рисков в сфере архитектуры и строительства. Были поданы иски о сносе 52 объектов.

В том же месяце в Алматы снесли четырехэтажный бизнес-центр из-за многочисленных нарушений при строительстве. Решение о сносе здания вынес суд.

В августе в управлении образования города Алматы сообщали, что два дома школьников планируется снести в Алматы. Вместо них будут построены новые центры развития.

Также в сентябре акимат Алматы публиковал список нерекомендуемых для покупки недвижимости жилых комплексов. По некоторым подано исковое заявление в СМЭС на снос нескольких этажей, которые не указаны в документах. Велись судебные разбирательства.