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На ЕНТ на тракторе: вирусное видео со школьниками прокомментировали в акимате ЗКО

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Школьники на тракторе
Школьники на тракторе. Кадр из видео: instagram/lukpan_akhmedyarov

В Сети распространяется видео, на котором, предположительно, сельских школьников ЗКО везут в город на тракторе для сдачи ЕНТ. Видео прокомментировали в управлении образования области, передает NUR.KZ.

На видео, опубликованном в Instagram, трактор вывозит школьников из села. Сообщается, что действие происходит в селе Муратсай в Западно-Казахстанской области. Вероятно, усевшиеся в прицепе трактора - ученики 11 класса, так как, по словам автора, детей везут сдавать ЕНТ в город.

На видео отреагировали и прокомментировали корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе управления образования акимата ЗКО.

"17 марта родители, в связи с неблагоприятными погодными условиями, договорились с физическим лицом о подвозе на тракторе с села Муратсай до республиканской трассы Сайхин - Онеге - Уральск группы учащихся комплекса школы-ясли-сада им. А. Кусаинова Бокейординского района для участия в платном тестировании в Уральске.

Родители обратились в администрацию школы с заявлением об освобождении учащихся от занятий для участия в платном тестировании, на основании которого они были освобождены 18-20 марта.

По дороге в город Уральск и обратно рядом с учащимися находился один родитель", - сообщили в ведомстве.

По данным управления, учащиеся приняли участие в тестировании в Уральске и благополучно вернулись в село.

Напомним, в Казахстане в начале марта стартовало ЕНТ, которое продлится до конца месяца.

Между тем в сентябре прошлого года сообщалось о том, что в Казахстане изменится количество заданий по предметам на ЕНТ-2024 и сократится время тестирования.

Позже стало известно, что время сдачи ЕНТ в этом году решили не сокращать. Также для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.

И все же в этом году в ЕНТ было внесено несколько изменений. Так, сообщалось, что число заданий по обязательным предметам "Грамотность чтения" и "Математическая грамотность" сократится на 5 вопросов, при этом увеличится количество вопросов по профильным предметам до 40.

Еще на ЕНТ-2024 года пороговый балл по предметам "Математическая грамотность" и "Грамотность чтения" снижен до 3 баллов.

В конце января в Наццентре также озвучили пороговые баллы ЕНТ в 2024 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2073486-na-ent-na-traktore-virusnoe-video-so-shkolnikami-prokommentirovali-v-akimate-zko/

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