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Дожди пообещали в двух мегаполисах Казахстана сегодня

Опубликовано:

Женщина идет под зонтом
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 22 марта. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается дождь. Температура днем поднимется до +9 градусов, а ночью опустится до +6 градусов. Скорость ветра составит 4,6 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут -2 градуса, ночью температура снизится до -14 градусов. Скорость ветра – 3,0 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже ожидается дождь. В дневное время температура воздуха поднимется до +10 градусов, ночью опустится до +6 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,4 м/с.

Напомним, ранее синоптики отмечали, что 21-23 марта на запад и север страны будет оказывать влияние отрог антициклона, с которым ожидается преимущественно погода без осадков и понижение ночных температур до 10-18 градусов мороза, но днем солнечные лучи прогреют воздух и столбики термометров повысятся выше нуля.

А центральные, южные и восточные регионы республики окажутся под властью циклона, который смещается в восточном направлении с большим запасом влаги, вызывая на своем пути дожди, временами сильные, в горных районах очень сильные осадки в виде дождя и снега, и усиление ветра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2072124-dozhdi-poobeschali-v-dvuh-megapolisah-kazahstana-segodnya/

Автор: Виктор Николаев

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Дожди пообещали в двух мегаполисах Казахстана сегодня
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