Какой будет погода в мегаполисах Казахстана на Наурыз

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 21 марта. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается дождь. Температура днем поднимется до 13 градусов, а ночью опустится до 6 градусов. Скорость ветра составит 5,3 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют ясную погоду. Днем столбики термометров будут показывать -2 градуса, ночью температура снизится до -15 градусов. Скорость ветра – 4,5 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 15 градусов, ночью опустятся до 8 градусов. Скорость ветра будет на уровне 10,1 м/с.